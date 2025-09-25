Vikariat LSS-handläggare
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
LSS myndighet är en del av IFO som har sammanlagt 56 medarbetare fördelat på tre enheter: socialkontor vuxen, socialkontor barn och familj samt öppenvården. Som stöd för hela IFO finns även en administrativ enhet och en verksamhetsutvecklare.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande LSS-handläggare under perioden 2026-03-02 till 2027-02-26 då en av våra handläggare ska vara föräldraledig.
Som LSS-handläggare kommer du att arbete med att utreda, bedöma och besluta om rätten till insatser enligt LSS för både barn och vuxna. LSS myndighet är organiserat inom Individ- och familjeomsorgens vuxenenhet. Enheten består av tolv medarbetare varav du och en kollega ansvarar över LSS-handläggningen. Inom enheten arbetar även handläggare som utreder rätten till försörjningsstöd samt insatser enligt SoL och LVM.
Som LSS-handläggare har du ett omväxlande arbete där du kommer att ha kontakter både internt och externt och det är viktigt att du har en god förmåga och vilja till att samverka med andra professioner. Vi erbjuder ett nära ledarskap och extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen. Vi vill att du har goda kunskaper om lagstiftning samt erfarenhet av utredning och handläggning enligt LSS. Du har datorvana och god förmåga att uttrycka dig tal och skrift. Det är önskvärt att du har arbetat i dokumentationssystemet lifecare.
Du har en personlig mognad och är trygg i dig själv. Du har en förmåga att se helheten vilket ibland blir vägledande i arbetet. Du har en god kommunikativ förmåga och kan anpassa dig till olika situationer. Arbetet kräver förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar samtidigt som du väger samman komplex information.
Stor vikt lägg vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
