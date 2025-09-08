Vikariat Lekia Farsta
2025-09-08
Vi söker en pigg och glad medarbetare till vårat team i Lekia Farsta Centrum.
Det är ett vikariat på 17h/v. Fler timmar under julhandeln och semesterperioden kan förekomma. Vikariatet sträcker sig fram i minst ett år.
Tillträde omgående.
Vi ser gärna att du besitter följande egenskaper:
• Glad och positiv.
• Vågar bjuda på dig själv.
• Punktlig och ordningsam.
• Ser hög service och bra kundbemötande som en självklarhet.
Tidigare erfarenhet är inget krav men meriterande. Är du väldigt flexibel med arbetstider är det väldigt intressant för oss.
Kassahantering och aktivt arbete ute på butiksgolvet.
Hjälpa kunderna hitta det de söker samt svara på frågor för att tillgodose kundens behov. Städning och hålla bra ordning i butiken, lagerarbete så som omhändertagande av leveranser och påfyllning. Öppning och stängning tillsammans med kollega. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Maila CV och personligt brev
E-post: sofia.lekia@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VIKARIAT FARSTA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekbolaget i Hyllie AB
123 47 FARSTA Arbetsplats
Lekia Jobbnummer
9498503