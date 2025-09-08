Vikariat Lekia Farsta

Lekbolaget i Hyllie AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-09-08


Vi söker en pigg och glad medarbetare till vårat team i Lekia Farsta Centrum.
Det är ett vikariat på 17h/v. Fler timmar under julhandeln och semesterperioden kan förekomma. Vikariatet sträcker sig fram i minst ett år.
Tillträde omgående.
Vi ser gärna att du besitter följande egenskaper:
• Glad och positiv.
• Vågar bjuda på dig själv.
• Punktlig och ordningsam.
• Ser hög service och bra kundbemötande som en självklarhet.
Tidigare erfarenhet är inget krav men meriterande. Är du väldigt flexibel med arbetstider är det väldigt intressant för oss.


Publiceringsdatum
2025-09-08

Dina arbetsuppgifter
Kassahantering och aktivt arbete ute på butiksgolvet.
Hjälpa kunderna hitta det de söker samt svara på frågor för att tillgodose kundens behov. Städning och hålla bra ordning i butiken, lagerarbete så som omhändertagande av leveranser och påfyllning. Öppning och stängning tillsammans med kollega.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Maila CV och personligt brev
E-post: sofia.lekia@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VIKARIAT FARSTA".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lekbolaget i Hyllie AB (org.nr 559157-0741)
Storforsplan 11 (visa karta)
123 47  FARSTA

Arbetsplats
Lekia

Jobbnummer
9498503

