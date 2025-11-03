Vikariat Innovationsrådgivare
Chalmers Tekniska Högskola AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chalmers Tekniska Högskola AB i Göteborg
På grund av en kommande föräldraledighet söker vi nu en innovationsrådgivare för ett vikariat på cirka 10 månader till vårt fantastiska team vid Chalmers Grants and Innovation Office. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Om Chalmers Grants och Innovation Office
Chalmers Grants and Innovation Office (GIO) hjälper forskare, lärare och studenter att initiera och katalysera processer så att den kunskap Chalmers skapar kan komma till nytta på ett hållbart sätt i samhället. Vi arbetar i de tidiga faserna av innovationskedjan med rådgivning kring exempelvis forskningssamverkan, öppen innovation, immateriella rättigheter, finansiering, licensiering och möjligheter till att starta företag eller nå användare på andra sätt.
GIO är en del av avdelningen Forsknings-, innovations- och samverkansstöd. Vi arbetar nära Chalmers ledning, rektorsstaben, Chalmers Ventures och vice-prefekterna för nyttiggörande men framför allt med forskarna på Chalmers.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Som innovationsrådgivare är du i direkt kontakt med forskare, lärare och studenter vid Chalmers. Ditt uppdrag är att ge stöd i form av rådgivning och bidra till utvecklingen av metoder och arbetssätt för nyttiggörande. Du identifierar och utvärderar hur forskningsbaserad kunskap kan ligga till grund för nya processer, metoder, tjänster och produkter som i huvudsak kommer till användning utanför akademin. Gruppen håller ihop och delar erfarenheter och kompetens för att skapa största möjliga nytta.
I rollen som vikarie får du chansen att bidra med ditt engagemang och dina idéer direkt i det arbete som pågår just nu - och att skapa värde tillsammans med kollegorna, samtidigt som du får värdefull erfarenhet av arbetet i Chalmers innovationsmiljö. Det här är en roll för dig som vill bidra till att forskning gör skillnad i samhället. Vi värdesätter ett öppet och kollegialt arbetssätt där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Din profil
För att vara aktuell för tjänsten krävs minst 12 månaders erfarenhet som innovationsrådgivare.
Du ska ha en högskoleutbildning. Utöver detta är det meriterande om du har en teknisk akademisk utbildning inom något av områdena digitalisering/AI, material, life science eller förnyelsebar energi.
Du är självständig, strukturerad och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du trivs med att driva arbetet från idé till resultat och har en god förmåga att prioritera. Du behöver kunna kommunicera obehindrat både på svenska och engelska i tal och skrift.
Kunskap om nyttiggörande, öppen innovation, immaterialrätt, entreprenörskap eller arbete med startup- och SME-företag är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Detta är ett vikariat på heltid, cirka 10 månader med möjlighet till viss överlappning i början av perioden för introduktion. Tjänsten är placerad vid Grants and Innovation Office på Chalmers i Göteborg.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1 sida
Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Sista dag att ansöka är 17 november 2025
Vid frågor, vänligen kontakta
Linda Vidén Ljungars
Telefonnummer: +46-31 772 8627
Mathias Gaunitz
Email: mathias.gaunitz@chalmers.se
Telefonnummer: +46-31 772 1313
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola AB
(org.nr 556479-5598) Jobbnummer
9586110