Vikariat i moderna språk - spanska
Studieförbundet Medborgarskolan / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2025-09-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Sundbyberg
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Stockholmsregionen är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.
Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på www.medborgarskolan.se/stockholm
Om skolan:
Kulturama grundskola i Sundbyberg är en profilskola med cirka 50 engagerade medarbetare och 520 kreativa elever i årskurs 4-9. Skolan erbjuder tre specifika inriktningar: Bild och form, musik och sång samt musikal. Våra elever, som kommer från hela Storstockholm och dess omnejd, väljer aktivt att söka till oss för vårt unika fokus. Profilinriktningarna genomsyrar hela verksamheten och skapar utmärkta möjligheter till sammanhållning och samarbete. Denna speciella inriktning bidrar också till en tillåtande miljö där eleverna får vara sig själva och utvecklas i en trygg och inspirerande atmosfär. Vår personal präglas av gemenskap och stort engagemang. Vi utökar vår verksamhet och söker nu dig som, liksom vi, trivs i en miljö fylld av kreativitet och skapande. Välkommen att bli en del av vårt dynamiska team!
Anställningsform:
• Deltid (50%, undervisning onsdag-fredag),visstidsanställning.
• Tillträde HT 25Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som lärare i spanska hos oss undervisar du elever i årskurserna 6-9.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning i spanska i enlighet med läroplan och skolans profil.
• Anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och behov, i samarbete med övrig skolpersonal och elevhälsoteam.
• Delta aktivt i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och bidra till en sammanhållen och inspirerande helhet för eleverna.Kvalifikationer
• Lärarexamen med behörighet att undervisa i moderna språk spanska för grundskolans årskurser 6-9.
• Erfarenhet av undervisning i spanska är meriterande.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team, med god planering och struktur.
• God kommunikationsförmåga och vilja att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare.Dina personliga egenskaper
• Engagerad och lösningsfokuserad med ett positivt förhållningssätt.
• Kreativ och flexibel i din undervisning, för att motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna.
• Intresserad av att utveckla ämnet i samverkan med andra lärare och ämnesområden, för att skapa en helhetsupplevelse för eleverna.
Vi erbjuder:
• En inspirerande arbetsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor.
• Möjlighet till kompetensutveckling och ämnesövergripande samarbeten.
• En skola som värnar om att alla elever ska lyckas och utvecklas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-10-20.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vid anställning kräver tjänsten uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
Kontakt: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sara Haraldson på sara.haraldson@kulturama.se
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Månadslön, fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9523789