Vikarierande Förskollärare - Enskede-Årsta-Vantör sdf
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad och vara en del i utvecklingen av en hållbar och likvärdig förskola i Enskede Årsta Vantör? Förskolans utbildning och undervisning genomsyras av våra styrdokument med särskilt fokus på barnets bästa i en hållbar värld. Vår utgångspunkt är mötet med barnen där barns delaktighet och inflytande blir vägledande i utbildningen. Kollegialt lärande är viktigt för oss där du får möjlighet att bidra med din kompetens utifrån uppdrag. Tillsammans bygger vi framtidens förskola.
Välkommen till oss
Förskoleområde 2 kommunala förskolor består av 10 förskolor med unika karaktärer för varje förskola samtidigt som styrningen och ledningen är tydlig och enhetlig. Enheten består av ca 230 barn och 45 medarbetare. Enhetens ledning består av rektor och biträdande rektor. Dessutom finns möjlighet till stödfunktioner såsom handledning av specialpedagog inom stadsdelen. Vi arbetar mål- och resultatorienterat och strävar efter en likvärdighet i organisation. Målet är en bra förskola för alla barn med en mycket hög kvalité. Det innebär att vi har ett fokus på att utveckla vår lärande organisation och möjliggöra för ett kolligalt lärande i olika forum. Kompetensutveckling sker kontinuerligt inom våra fokusområden Språkutvecklande arbetssätt i förskolan och Kultur, skapad för- och av barnen. På förskolan kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetaren som vår viktigaste resurs och arbetslaget som en nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse. Nu söker vi dig, vikarierande förskolelärare som vill bidra till vår utveckling.
Din roll
Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål. Vår dagsstruktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. I rollen ingår att stötta andra förskollärarkollegor i linje med förskolans utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från yrket och introduktioner av nya barn.
Tidigare dokumenterad ledarskapserfarenheter.
Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund och du är van att leda. Din barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om och erfarenhet att leda och motivera andra.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och din erfarenhet att leda och motivera andra.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Förskola, (Område 2) Högdalen-Örby, Fsk Örby Kontakt
Pernilla Pettersson, Sveriges Lärare pernilla.pettersson@fvsverigeslarare.se Jobbnummer
9953885