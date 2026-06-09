Lärare i Vietnamesiska, Modersmålsenheten
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Bildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Trelleborg Visa alla grundskollärarjobb i Trelleborg
2026-06-09
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Bildningsförvaltningen ansvarar för bland annat förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Ansvaret omfattar även elevhälsa, modersmålsundervisning, skolskjuts och skolmåltider. Vi arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö för cirka 10 000 barn och elever. Vi har en stark vision om att bygga kunskap och skapa drömmar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Beskrivning
Modersmål är en verksamhet bestående av cirka 35 lärare som undervisar flerspråkiga elever, utspridda på alla skolor i Trelleborgs kommun. I dagsläget har vi 27 språk.
Du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning! Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare i vietnamesiska kommer du att arbeta i grundskolan med modersmålsundervisning. Det kommer även att ingå studiehandledning på elevens modersmål i ditt uppdrag.
Ditt arbete är mycket självständigt och fokus kommer vara på eleven, men du kommer även ingå i ett arbetslag.
I din roll kommer du behöva skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och andra medarbetare i teamet kring eleven. Som modersmålslärare kommer du snabbt behöva ställa om när förutsättningarna i verksamheten förändras.Kvalifikationer
Vi söker dig som har vietnamesiska som ditt modersmål. Det är meriterande om du har modermålslärarutbildning, lärarlegitimation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande är även om du har tidigare erfarenheter av modersmålsundervisning eller annan erfarenhet av undervisning i skolverksamhet.
För att klara uppdraget behöver du även ha goda kunskaper i svenska.
För att vara framgångsrik i rollen som modersmålslärare så behöver du vara en ansvarstagande person och du ser till att dina arbetsuppgifter blir utförda med hög kvalitét. Du är också proaktiv och kan fatta beslut och vidta åtgärder när situationen kräver det.
Du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra i ett arbetslag. Du är öppen för att dela kunskaper, erfarenheter och idéer med kollegor för att skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö.
I rollen som modersmålslärare behöver du ha förmågan att anpassa dig till olika situationer och du kan hantera förändringar och nya utmaningar som kan uppstå i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser.Anställningsvillkor
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Henry Dunkers gata 1 (visa karta
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231 45 TRELLEBORG Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Ingela Nilsson ingela.nilsson@trelleborg.se 0410-734349 Jobbnummer
9953876