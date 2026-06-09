Vårdbiträden till Enriset i Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Söderhamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Söderhamn
2026-06-09
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Vi behöver dig som är ansvarsfull och genom din kreativitet och engagemang gör skillnad för människor i behov av omsorg samt har insikt om att vi är varandras arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av omvårdnad genom att hjälpa brukaren med personlig hygien, tvätt, städ, sociala aktiviteter samt utföra HSL uppgifter. Förutom basala uppgifter kommer du att dokumentera och arbeta teambaserat tillsammans med dina kollegor, legitimerad personal och enhetschef för att brukaren ska få sina beviljade insatser utförda. Arbetstiden är förlagd dagar, kvällar och helger på rullande schema. Vi har ett tätt samarbete över hela Enriset, du ska därför vara beredd på att arbeta i hela huset och om behov uppstår inom hela verksamhetsområdet och sektor Välfärd.
Beskrivning av arbetsplatsen
Enriset är ett vård- och omsorgsboende med 90 platser fördelat på tre olika boendeformer. Serviceboende, gruppboende form och demensboende. Vi söker nu personal till gruppboende form och demensboende.
Din kompetens
Vi söker dig som är vårdbiträde och har ett genuint intresse för att arbeta med människor och med brukaren i fokus. Vi ser det som en fördel om du tidigare har arbetat med omsorg om äldre. Arbetet ställer krav på dokumentation och kommunikation därmed krävs det att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Det är även önskvärt med viss datorvana.
Som person vill du bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har insikt i att du är en del av arbetsmiljön och är villig att verka för en bra lagkänsla. För att lyckas i ditt arbete måste du vilja och kunna samarbeta med olika yrkesgrupper inom området. Du passar för denna tjänst om du har en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors livssituationer. Vidare är du en person som ser möjligheter, tar egna initiativ och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att ditt arbete håller en hög kvalité. Slutligen tror vi att du är kreativ och ofta kommer med idéer och nya perspektiv i arbetsrelaterade frågor.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Enhetschef
Tony Johansson 0270-75434 Jobbnummer
9953878