Undersköterskor till Enriset vård och omsorgsboende. Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Undersköterskejobb / Söderhamn Visa alla undersköterskejobb i Söderhamn
2026-06-09
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Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som är ansvarsfull, kreativ och som genom ditt engagemang vill göra skillnad för människor i behov av omsorg. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Ditt arbete som undersköterska innebär i huvudsak att tillsammans med dina kollegor tillgodose människors individuella behov utifrån beviljade insatser, så som hygien, tvätt, städ och sociala aktiviteter. Vi tror att den som får utrymme att använda sina personliga egenskaper i arbetet också tar tillvara möjligheten att ge en god personnära omsorg i de arbetsuppgifter som förekommer på ett vård- och omsorgsboende. Du förväntas också vilja använda den tid som finns till främjande av sociala aktiviteter, fördjupning i ombudsroller samt personlig utveckling i din yrkesroll.
Vi söker dig som vill arbeta på C-huset vid Enrisets vård- och omsorgsboende. Du ska vara intresserad och ha en vilja att arbeta med personer som har en demenssjukdom. Vi arbetar för att uppnå verksamhetens mål "att ge kunden stöd att klara sig själv och uppnå livskvalitet och trygghet i livets olika skeenden". I vårt dagliga arbete har vi även med oss Söderhamns kommuns värdegrund, Medborgarfokus, Engagemang och Tillit, som plattform.
Beskrivning av arbetsplatsen
Enriset är ett vård- och omsorgsboende med 90 platser fördelade på tre enheter och vi söker nu personal till Enriset C-huset som är ett gruppboende för personer med demenssjukdom och består av tre avdelningar med nio boende på vardera avdelning. Avdelningarna samarbetar med varandra. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällspass på vardagar, samt varannan helg. Du förväntas kunna utföra arbete på oftast närliggande enheter när det behövs, då schemat innehåller så kallade resursturer.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor och med brukaren i fokus. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning eller har erfarenhet av demensvård. I ditt arbete ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter via dator, vilket kräver att du har god datavana och behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg, stabil och ansvarstagande med empatisk förmåga och kan sätta dig in i andra människors livssituation. Du har insikt i att vi är varandras arbetsmiljön och vill vara med och verka för en bra lagkänsla. Du kommer att arbeta med olika yrkesgrupper inom området så det är viktigt att du vill och kan samarbeta för att lyckas i ditt arbete.
Vidare är du en person som ser möjligheter, tar egna initiativ och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att ditt arbete håller en hög kvalité. Slutligen tror vi att du är kreativ och ofta kommer med idéer och nya perspektiv i arbetsrelaterade frågor.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Kommunals Expedition 0104428855 Jobbnummer
9953877