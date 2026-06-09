Drottning Blankas gymnasieskola i Karlstad söker lärare i franska
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Vi söker en engagerad lärare i franska till Drottning Blankas Gymnasieskola i Karlstad.
Vi söker en lärare i franska med anställningsgrad på 35%, förläggning av arbetstiden är måndagar och onsdagar. Tjänsten är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning såvida sökande uppfyller Skollagens krav på behörighet. Drottning Blankas Gymnasieskola startade i Karlstad augusti 2023. Som relativt nystartad skola så är våra grupper mindre vilket gör att du som undervisar i moderna språk undervisar två nivåer i taget. Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som är utbildad lärare, behörig att undervisa på gymnasienivå i ämnet franska samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning.
Vi ser att du har ett engagemang för lärande och bildning och är en person som gärna samarbetar med övriga lärare på skolan för att bidra till så väl elevernas som skolans utveckling över tid.
Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du gillar samarbeten med kollegor och trivs med att ta eget ansvar. För att trivas hos oss så behöver du vara engagerad i din profession.
Ditt uppdragVår målsättning är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Vi vet att engagerade erfarna lärare med positiva förväntningar på eleverna i undervisningen gör skillnad i elevernas lärande och kunskapsinhämtning. Vi förbereder eleverna inför arbetslivet och vidare studier och som vår medarbetare är det din uppgift av vara en viktig del av det arbetet. Vi söker dig som har ett stort engagemang och drivkraft och vill bidra till att verksamheten uppnår uppsatta mål. Den personen som vi ser hos oss är kreativ och öppen för nya idéer och tankesätt. Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professions utveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrigt Tillträde: augusti 2026 eller överenskommet datum.Om du blir aktuell för tjänsten ska du kunna visa ett utdrag från Polisens belastningsregister. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Emil Mattsson från 1 augusti på emil.mattson@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
653 39 KARLSTAD Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Emil Mattsson emil.mattsson@dbgy.se Jobbnummer
9953888