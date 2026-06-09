Servicetekniker Förrådslösningar i Ahlsell Malmö
TNG Group AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö
2026-06-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, kundkontakt och eget ansvar i en nyckelroll inom Ahlsells växande satsning på smarta lösningar?
Ahlsell söker en Teknisk specialist till Smarta Förrådslösningar med möjlighet att utgå från Göteborg, Jönköping, Växjö, Halmstad, Helsingborg, Lund eller Malmö. I rollen installerar, driftsätter, felsöker och utvecklar du smarta förrådslösningar, varuautomater och RFID-baserade system hos några av Sveriges ledande industriföretag. Du arbetar nära kunderna, utbildar användare, ger teknisk support och bidrar till långsiktigt driftsäkra lösningar. Som en del av Ahlsells satsning på On Point får du kombinera fältservice, teknik och kundnytta i ett affärsområde med stark tillväxt och stor framtidspotential.
Ditt anställningserbjudande
Hos Ahlsell får du möjlighet att bli en viktig del av ett affärsområde som växer snabbt och där intresset från marknaden fortsätter att öka. Smarta Förrådslösningar är en strategisk satsning som hjälper kunder att skapa bättre kontroll, högre tillgänglighet och effektivare materialhantering, samtidigt som du får arbeta med modern teknik och lösningar som gör skillnad i kundernas vardag.
Det här är en roll för dig som vill kombinera praktiskt och tekniskt arbete med stort eget ansvar och nära kundrelationer. Som Teknisk specialist blir du en del av ett specialistteam som arbetar tillsammans för att utveckla lösningar, arbetssätt och kundupplevelser i takt med att verksamheten växer. Samtidigt får du friheten att planera och driva ditt arbete självständigt, med stöd från engagerade kollegor och specialister.
Vi ser särskilt gärna kandidater från Göteborg, Jönköping, Växjö, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö. Oavsett var du utgår ifrån blir du en del av Ahlsells kultur där enkelhet, ansvar och öppenhet är mer än värdeord - det är grunden för hur vi samarbetar, utvecklas och skapar framgång tillsammans.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som Servicetekniker Smarta Förrådslösningar i södra Sverige ansvarar du för att säkerställa att Ahlsells lösningar fungerar optimalt genom hela kundresan. Du kommer bland annat att:
Installera, konfigurera och driftsätta smarta förrådslösningar och varuautomater hos kund
Utföra service, felsökning, underhåll och uppdateringar av hård- och mjukvara
Arbeta med RFID-läsare, användarsystem och nätverksutrustning
Ge teknisk support till kunder, användare och interna funktioner
Utbilda kunder i system, funktioner och arbetssätt
Stötta specialistsäljare och lokala säljorganisationer före, under och efter leverans
Dokumentera installationer, serviceärenden och tekniska lösningar
Medverka i utveckling av nya arbetssätt och tekniska lösningar
Samarbeta med leverantörer, interna specialister och nordiska kollegor
Värt att veta
Du blir en del av Ahlsells centrala team för Förrådskoncept inom Division Industri och rapporterar till Concept Manager Storage Solutions. Teamet består av tekniska specialister, specialistsäljare och koordinatorer som tillsammans driver utvecklingen av området framåt.
Rollen utgår från hemmakontor och innebär regelbundna kundbesök, installationer och serviceinsatser. Geografiskt fokus ligger på södra Sverige med utgångspunkt från området i eller omkring Göteborg, Jönköping, Växjö, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö. Vi välkomnar därför kandidater från hela Västra Götaland, Halland, Småland och Skåne.
Resor och övernattningar förekommer som en naturlig del av arbetet i samband med installationer, serviceärenden och kundprojekt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och du arbetar nära både kunder, leverantörer och kollegor i Sverige och Norden.
Våra förväntningar
Vi tror att du har erfarenhet från teknisk service, fältservice, teknisk support, automation, industri eller andra verksamheter där du arbetat praktiskt med installation, felsökning och kundnära problemlösning. Du känner dig trygg i tekniska miljöer och har lätt för att sätta dig in i nya produkter, system och lösningar.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du uppskatta att ta eget ansvar och vara bekväm med att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt på egen hand. Du har ett naturligt kundfokus, bygger förtroende genom ditt sätt att samarbeta och motiveras av att hitta lösningar som skapar värde för både kunder och kollegor.
Vi tror också att du är nyfiken, initiativtagande och vill utvecklas tillsammans med verksamheten. Erfarenhet av RFID, IoT-lösningar och systemintegrationer är särskilt meriterande eftersom dessa områden ligger nära de lösningar du kommer att arbeta med i rollen. Men även erfarenhet av passersystem, nätverk eller elektronisk felsökning är något vi ser som värdefulla meriter. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska samt har B-körkort.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) och specialisterna på TNG Tech. Genom att bredda perspektiven på teknikkompetens hittar de fler ingenjörer, tekniker och chefer som matchar svenska arbetsgivares verksamhet idag och imorgon. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Pulpetgatan 20 (visa karta
)
215 37 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahlsell AB Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se +46708888411 Jobbnummer
9953861