Gymnasielärare i Matematik och Kemi eller Naturkunskap
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2026-06-09
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för vuxnas lärande och framtid på Komvux Lund? Vi söker nu en engagerad lärare i matematik och kemi eller naturkunskap, som vill bidra till att utveckla och stärka vår verksamhet.
Som lärare hos oss arbetar du tillsammans med kollegor i ett arbetslag där ni gemensamt planerar, genomför och utvecklar undervisningen för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Tjänsten är främst inriktad mot matematik på gymnasial nivå, men kommer även omfatta undervisning i ämnet kemi eller naturkunskap.
I rollen ansvarar du för planering, genomförande, bedömning och uppföljning av undervisningen. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar samt bidrar aktivt till utvecklingen av våra utbildningar inom både när- och distansundervisning. Hos oss får du möjlighet att påverka och vidareutveckla undervisningen inom framtidens vuxenutbildning.
Vi söker dig
Vi söker dig som har lärarlegitimation i matematik och kemi eller naturkunskap på gymnasial nivå samt erfarenhet av undervisning i ämnena. Ytterligare behörighet i fysik eller biologi är meriterande. Du har god kännedom om styrdokument och GY25 och ett intresse för att utveckla undervisning och lärande. Erfarenhet från vuxenutbildning ses som en fördel.
Du är engagerad i både dina ämnen och elevernas utveckling och har förmåga att skapa motivation och delaktighet i undervisningen. Du samarbetar väl med kollegor, arbetar strukturerat och använder digitala verktyg som stöd för elevernas lärande. Du följer upp och utvecklar kontinuerligt din undervisning utifrån elevernas behov och verksamhetens mål.
Som person är du lyhörd, tydlig och utvecklingsinriktad samt har ett professionellt och relationellt förhållningssätt till elever och kollegor. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om rekryteringen
Urvalsarbetet kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Hos oss på Komvux i Lund får du arbeta i en verksamhet där utbildning gör skillnad i människors liv. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med engagerade kollegor och ett arbetslag präglat av samarbete, kompetens och kvalitet.
Vi satsar på professionell utveckling genom kontinuerlig kompetensutveckling och möjligheter att utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg och flexibla arbetssätt.
Vi värnar om en hållbar arbetsmiljö och arbetar för att skapa god balans mellan arbete och fritid. Som medarbetare får du dessutom tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan ta del av och administrera dina förmåner.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Komvux i Lund erbjuder ett brett utbildningsutbud som omfattar SFI, anpassad utbildning, lärlingsutbildning, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar samt kombinationsutbildningar. Verksamheten bedrivs på Gastelyckan och Campus Vipan.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten utifrån elevernas behov, med fokus på flexibilitet, kvalitet och individanpassning. Genom vårt lärcentrum, Kompassen, erbjuder vi elever stöd i deras studier för att stärka deras möjligheter att nå sina mål.
Som en del av vårt kvalitets- och utvecklingsarbete är vi Erasmus-ackrediterade genom Erasmus+. Det ger medarbetare möjlighet att delta i internationella samarbeten, exempelvis jobbskuggning och kompetensutveckling i Europa.https://lund.se/komvux
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Glimmervägen 12 (visa karta
)
224 78 LUND Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Tea Antunic tea.antunic@lund.se Jobbnummer
9953863