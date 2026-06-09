Projektassistent - intermittent anställning (en eller flera)
Göteborgs Universitet (GU) / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-09
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning i olika ämnen på grund- och avancerad nivå. Vid institutionen bedrivs exempelvis forskning och forskarutbildning inom ämnet språkteknologi inom institutionens forskningsenhet Språkbanken Text. Språkteknologiska forskare medverkar aktivt i tvärvetenskapliga projekt, samverkar med det omgivande samhället, med andra institutioner och olika aktörer i samhället. Forskningsverksamheten inom Språkbanken Text kretsar kring att skapa, analysera, förädla och tillhandahålla språkliga resurser som ska kunna användas i forskning och undervisning. Vi söker nu en till två assistenter, med placering vid institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi under sommaren/hösten 2026.
Arbetsuppgifter
Anställningens huvudsakliga inriktning omfattar tre typer av arbetsuppgifter.
Att segmentera ("klippa") långa ljudinspelningar i delavsnitt som är anpassade efter respektive tests avgränsningar.
Att granska och korrigera automatiskt genererade transkriptioner. Det kan innebära att rätta felskrivningar, komplettera saknade ord- och meningsdelar genom ortografisk transkribering samt korrigera felaktiga ordsegmenteringar.
Med stöd av manuella referensbedömningar, jämföra och korrigera den automatiskt genererade poängsättningen av kognitiva tester. Poängsättningen har utformats och implementerats med hjälp av inbäddningsbaserade språkmodeller, med svenska som målspråk.
Materialet kommer från inspelningar inom H70-studien, en långvarig svensk populationsstudie om åldrande och hälsa. Studien omfattar återkommande undersökningar av äldre personer och inkluderar bland annat digitalt inspelade neuropsykologiska tester.
Alla arbetsmoment kommer endast att introduceras kortfattat. Därför är tidigare erfarenhet av arbete med, kodning av och rättning av liknande material mycket meriterande. Det är också viktigt att du är väl förtrogen med de aktuella testernas utformning, struktur och bedömningsprinciper. Exempel på tester som du kommer att arbeta med är fonologiska ordflödestest, såsom F-A-S, samt Boston Naming Test, BNT, och liknande. Dessa tester används för att undersöka olika kognitiva funktioner, bland annat språk, ordförråd och minne. De har länge använts inom både forskning och kliniska sammanhang för att studera språkliga och andra kognitiva svårigheter med olika bakomliggande orsaker.
För ljudbearbetning och annotering ska Nextcloud användas som en säker plattform för lagring, synkronisering och delning av filer. Själva bearbetningen ska däremot utföras lokalt i PRAAT, ett datorprogram som används för att analysera, bearbeta och annotera ljudfiler. Eftersom PRAAT normalt inte körs som en Nextcloud-app är lösningen att lagra och synkronisera materialet via Nextcloud, men att öppna och bearbeta filerna lokalt i PRAAT.
Notera, att sekretessförbindelse kommer att upprättas och användas vid rekryteringen, enligt GU:s regelverk.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 VÄSTRA GÖTALAND Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9953874