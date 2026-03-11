Vikariat Geodatastrateg
Gagnefs Kommun / GIS-jobb / Gagnef Visa alla gis-jobb i Gagnef
2026-03-11
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gagnefs Kommun i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Nu söker vi en vikarierade Geodatastrateg till vårt team.
Du kommer att tillhöra Samhällsbyggnadsavdelningen, en grupp på 14 personer, som ansvarar för en bred verksamhet som omfattar miljö- och hälsoskydd, bygglov och tillsyn, livsmedelskontroll, fysisk planering, mark- och exploateringr, trafik- och väginfrastruktur, samt geodata och naturvård. Vårt arbete syftar till att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun för invånare och näringsliv genom att säkerställa att lagar och regler efterlevs samt att utveckla vår fysiska miljö.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som geodatastrateg har du en bred och varierad roll där du ansvarar för hela kedjan från beställning till leverans. Arbetet omfattar att ta emot och hantera inkommande uppdrag, planera och genomföra mätningar, framställa kartunderlag samt ta fram underlag för fakturering till beställare. I kartframställningen ingår bland annat att producera bygglovskartor, nybyggnadskartor och grundkartor, och du säkerställer att leveranser håller rätt kvalitet och följer gällande krav.
En central del av tjänsten är också mätning och fältarbete. Du förbereder och bearbetar inmätningar som används i grund- och nybyggnadskartor, genomför utstakningar och lägeskontroller och ser till att kommunens baskarta hålls aktuell. Utöver detta har du ett övergripande ansvar för kommunens GIS-miljö, där du administrerar GIS-systemet och tillhörande databaser och ser till att data är strukturerad, uppdaterad och användbar i verksamheten.
Som Geodatastrateg har du också en central roll i kommunens översiktslplaneprocess som innebära att ta fram förutsättnings- och markanvändningskartor. Kommunen befinner sig i en övergångsperiod gällande kartsystem, en del av tjänsten kan komma att handla om införande av ett nytt system.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en högskoleutbildning inom geodetisk mätning eller GIS, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och är van vid kommunal MBK (mätning, beräkning och kartframställning). Du känner dig trygg i relevanta system och verktyg, exempelvis Sokigos CSM, Topocad/Topodirekt, QGIS, NOVA, BAL och Postgresdatabaser. Det är meriterande om du även har erfarenhet av mätutrustning från Trimble, både totalstation och GNSS.
Du har goda kunskaper i GIS-program och CAD-verktyg samt förståelse för geodetisk mätning och databashantering. Du har även kännedom om relevant lagstiftning, arbetar obehindrat i Office 365 och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Som person är du självgående och strukturerad, samtidigt som du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en serviceinriktad roll där du möter beställare och kollegor med ett lösningsfokuserat arbetssätt.Anställningsvillkor
Anställningen är ett föräldravikariat på 100% under perioden 2026-05-01 - 2027-03-31 med tillträde enligt överenskommelse. Vi har 39 timmars arbetsvecka och ett generöst flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns. Intervjuer sker löpande under annonseringstiden.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Marcus Bröddén Blomqvist 0241-15177 Jobbnummer
9790890