Vikariat Fysioterapeut
2026-02-12
Capio Geriatrik Dalen ligger i Enskededalen, nära Globen och är en av Sveriges största geriatriska verksamheter. Vi är stolta över att ha hög patientnöjdhet och når alla regionens kvalitetskrav. Vi arbetar i interprofessionella team utifrån ett patientcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt
På Capio Geriatrik Dalen finns cirka 150 vårdplatser. Alla enheter har närvarande chefer och specialistläkare. Vårdteamen arbetar utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt.
Vi är en stor Paramedicinsk enheten med ett gäng nyfikna, välkomnande, engagerade och samarbetsvilliga medarbetare. Här finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietister, hälso- och sjukvårdkuratorer som alla är del i akutgeriatriska team.
Vi jobbar efter Capios vision att förbättra människors hälsa varje dag. Kvalitet, samhällsansvar innovation och empowerment är grunden för våra arbetssätt.
Din roll
Som fysioterapeut inom geriatrisk slutenvård förväntas du ha kompetens att genomföra olika former av fysioterapeutiskt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Du ansvarar för kartläggning och utredning av tidigare och nuvarande aktivitets- och förflyttningsförmåga, bedömning av hjälpmedelsbehov samt insättning av fysioterapeutiska insatser i samråd med patient och team. Du deltar i teamkonferenser och utvecklingsarbeten. Exempel på fysioterapeutiska åtgärder är gång- och förflyttningsträning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Är du magister/specialist ingår det att stödja medarbetare i professionsutveckling och driva utvecklingsarbete.
Du tycker vidareutbildning är viktigt och undervisning av personal samt studenthandledning ingår som naturlig del av ditt arbete. Tjänsten är ett vikariat på heltid, måndag till fredag med viss helgtjänstgöring fram till sista september i dagsläget. Det finns möjlighet att vikariatet förlängs eller på sikt övergår i en tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning genom kollektivavtal
Närvarande chef och erfarna kollegor
Introduktion med kollega som fadder
En inkluderande arbetsplats där vi lär av, med och om varandra
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gruppträningspass
Frukost en gång i veckan
Ersättning av skattefinansierad sjukvård upp till högkostnadskortet
Om dig
Krav: Leg fysioterapeut
Meriter: Magister/Specialist enligt Fysioterapeuternas specialistutbildningSå ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-02-12
Sista ansökningsdag:2026-03-23
