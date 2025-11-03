Vikariat barnskötare Vitsippans förskola
Älmhults kommun, Förskolan / Barnskötarjobb / Älmhult Visa alla barnskötarjobb i Älmhult
2025-11-03
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Förskolan i Älmhult
, Växjö
eller i hela Sverige
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
I Älmhults kommun finns femton kommunala förskolor och en öppen förskola. Varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för våra förskolors verksamhet.
Vitsippans förskola har vi sju avdelningar: Myran, Loppan, Trollsländan, Gräshoppan, Humlan, Fjärilen och Nyckelpigan. Avdelningen Nyckelpigan är i före detta uteförskolan Arnebos lokal i Haganäsparken som nu tillhör Vitsippan.
På Vitsippans förskola arbetar vi med leken i centrum för ett aktivt lärande. Vår förskola är en plats där barn tillsammans med andra skapar kunskap och mening. Därför erbjuder vi en miljö där barnen ska få utforska med alla sina sinnen och på många olika sätt.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Du kommer att aktivt arbeta för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö där barnen står i centrum. Som barnskötare är du med i den dagliga utbildningen med barnen. I allt arbete du utför är du alltid nära våra barn och har utvecklande samtal med dem. Du är en viktig funktion och bidrar mycket till att skapa en trygg och lärorik tillvaro för våra barn. I mångt och mycket finns du alltid nära till hands och ser till att alla barn blir uppmärksammade.
Som barnskötare är du även delaktig i planering, uppföljning och utveckling av verksamhetens arbete. Tillsammans arbetar vi mot ett aktivt lärande som utmanar barnen till aktivitet och ansvarstagande enligt läroplanen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med erfarenhet av yrket.
Du ska känna till och arbeta utefter vår läroplan och FN:s barnkonvention men också känna till arbetet "Kronobarnsmodellen" som Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer kring. Detta för att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287661/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Förskolan Kontakt
Rektor för förskola
Monica Malm 0476-554 43 Jobbnummer
9586727