Vikariat - Orderplanerare
AB Donsö Fiskeredskap & Skeppsfurnering / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2025-09-19
Visa alla jobb hos AB Donsö Fiskeredskap & Skeppsfurnering i Göteborg
Vi söker nu en vikarie med möjlighet till förlängning på vår tekniska avdelning!
Du trivs med att hantera varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, utmärkt datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Körkort är ett krav och tillgång till egen bil är en fördel.
Vi söker någon som är snabbtänkt och kreativ. Erfarenhet inom sjöfart och teknikintresse är meriterande. Noggrannhet och organisatoriska färdigheter värderas högt och vi ser gärna att du har en naturlig nyfikenhet. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt, så god samarbetsförmåga är en betydande egenskap.
Om du känner att beskrivningen passar dig och att du är den drivna personen vi söker, finns det spännande möjligheter till utveckling internt hos oss.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning.
DFS har över 75 års erfarenhet som leverantör till sjöfartsnäringen, med både nationella och internationella kunder. Vi har etablerat oss som Sveriges största skeppshandlare.
Våra tre affärsområden är Ship Supply, Logistics & Services samt Partner Solutions. Med en stark närvaro i Göteborg, Skandinaviens största hamn, utför vi dagliga leveranser till alla svenska hamnar och transporterar varor till hamnar runt om i världen.
Våra värderingar Glädje, Pålitlighet och Service-passion är centrala i vår verksamhet och styr våra beslut. Passion leder till framgång, och pålitlighet är inte bara ett ord utan ett löfte!
Läs mer om oss: www.dfs-ab.se
Välkommen med din ansökan till: work@dfs-ab.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
