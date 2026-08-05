Vikariat - Lokalvårdare i Los
Ljusdals kommun, Kommunledningskontoret, Kost & Städ, Städenheten / Städarjobb / Ljusdal Visa alla städarjobb i Ljusdal
2026-08-05
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Kommunledningskontoret, Kost & Städ, Städenheten i Ljusdal Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Städenheten strävar efter hög service och ett gott bemötande. Arbetsglädje och yrkesstolthet är något som är viktigt för oss. Vi utbildar alla våra städare då rätt kompetens också är viktigt för oss. Vi använder miljövänliga städmetoder, miljömärkta produkter och modern utrustning. Städenheten har uppdrag inom hela kommunen.
Vi söker nu en vikarie from 2026-09-14 - 2027-06-18 med placering i Los. Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare i Los kommer du att arbeta inom flera olika verksamheter. Tjänsten erbjuder ett omväxlande uppdrag där du ges möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen av verksamheten. Du ansvarar för att genomföra daglig och periodisk städning enligt fastställda rutiner och kvalitetskrav.
Arbetet är praktiskt och fysiskt krävande – tunga lyft och stressiga arbetstoppar förekommer. Lokalvård är ett hantverk som kräver god kunskap, rätt utrustning och effektiv logistik. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med andra funktioner inom organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
– Har erfarenhet av arbete inom lokalvård. Städutbildning eller annan relevant utbildning är meriterande.
– Har ett starkt intresse för service samt värdesätter ordning och reda i arbetet.
– Har god samarbetsförmåga, uppskattar att arbeta i team och tar egna initiativ när det behövs.
– Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
– Har god fysik, är flexibel och trivs i ett arbete där du ofta har flera uppgifter på gång samtidigt.Övrig information
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Tjänsten är ett vikariat på 81,25% under perioden 2026-09-14 till och med 2027-06-18.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Kommunledningskontoret, Kost & Städ, Städenheten Kontakt
Fackliga organisationer nås via växeln 0651-18000 Jobbnummer
10023048