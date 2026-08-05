Personliga assistenter sökes till kvinna i Rickomberga, Uppsala
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-08-05
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Vi på Olivia söker nu två personliga assistenter till vår kund i Rickomberga, Uppsala. Vi söker en person som vill arbeta som timvikarie vid behov och en person som vill arbeta en helg i månaden. Som timvikarie behöver du vara flexibel och kunna rycka in när ordinarie assistenter är frånvarande, exempelvis vid sjukdom eller semester.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08.00-17.00
Kl. 17.00-08.00 (7 timmars väntetid)Företaget
Kunden är en aktiv kvinna i 30-års åldern som tycker om bland annat musik, dans, skidåkning och träning. Hon arbetar två dagar i veckan. På grund av en CP-skada har hon behov av stöd i sin vardag. I rollen som personlig assistent hjälper du henne vid vardagliga aktiviteter och finns som ett stöd både i hemmet och vid olika aktiviteter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid viss personlig hygien samt vid måltider
Viss hjälp med förflyttningar
Följa med och assistera under privata resor
Om dig:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt drivande i din personlighet och en engagerande lagspelare. Resande kan förekomma i tjänsten och du bör vara beredd på detta. Kvalifikationer
Ej vara allergisk mot pälsdjur då kunden har assistanshund
Ej vara rökare
Kunna vara flexibel att åka med på resor samt utflykter
Sysselsättningsgrad: En helg i månaden/timvikarie vid behov
Antal tjänster: 2
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att arbeta som personlig assistent hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173559-2132182". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Fyrisborgsgatan 2 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10023023