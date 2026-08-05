Biomedicinsk Systemutvecklare Till Clintec
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik i Stockholm
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Som biomedicinsk systemutvecklare kommer du arbeta i doktor Mikael Bensons forskningsgrupp för medicinska digitala tvillingar. Forskningsgruppen tillhör enheten för öron-, näs och halssjukdomar vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Ditt arbete kommer innebära utveckling av systemmedicinska datametoder för olika aspekter av hög-upplöst identifiering av sjukdomsmekanismer, biomarkörer och drug targets. Vi erbjuder en dynamisk miljö i framkanten av forskning inom dessa områden, som främjar innovation och utforskning inom området.
Din roll
I rollen som biomedicinsk systemutvecklare kommer du att arbeta i ett multidisciplinärt projekt som syftar till att identifiera sjukdomsmekanismer, biomarkörer och drug targets för tidig diagnostik and prevention av cancer. Dina uppgifter inkluderar att ansvara för utveckling och applicering av maskinlärning och statistiska metoder avseende sådana mekanismer, biomarkörer och kemiskt utvärdera drug targets i samarbete med doktor Benson samt att sammanställa data för publicering och presentationer. Dessutom kommer du att samarbeta med forskare i Sverige och internationellt och delta i olika projektmöten inom ramen för EU projekt.
Vem är du?Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Master- eller doktorsexamen i någon form av beräkningsvetenskap
Erfarenhet av encellsanalyser inklusive spatiella
Meriterande
Djupinlärning, maskinlärning
Som person är du självgående och förmågan att ta egna initiativ i ditt arbete. Du arbetar strukturerat och kan samtidigt växla mellan olika arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du ser lösningar snarare än problem och kan genom kreativitet och nytänkande bidra till lösningar och utveckling av arbetet. Då vår forskningsmiljö är internationell och projektet innebär nära samarbete med flera andra forskningsgrupper och kliniker är mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift en förutsättning för anställningen. Vid bedömningen av de sökande kommer vi lägga särskilt stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Tio skäl att välja Karolinska Institutet
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar
Swedish Digital Twin ConsortiumSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2026.
KI tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt våra kollektivavtal RALS och RALS-T.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Institutet
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
Clintec / Ana Futura, Alfred Nobels Allé 8 (visa karta
)
141 52 HUDDINGE Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Kontakt
Mikael Benson mikael.benson@ki.se Jobbnummer
10023038