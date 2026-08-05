Kommunikatör Rise
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-08-05
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Vill du arbeta med kommunikation i ett uppdrag som är viktigt – på riktigt: att verka för hållbar tillväxt genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och offentlig sektors förnyelse? Nu söker vi en kommunikatör till divisionen Material och produktion, där vi med utgångspunkt i industrins och samhällets behov, driver utvecklingen inom områden såsom hållbar produktion, avancerade material, fossilfri energi och totalförsvar.
Om oss Du kommer att ingå i kommunikationsteamet på division Material och produktion som idag består av fyra kommunikatörer som arbetar både strategiskt och operativt med värdeskapande kommunikation. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i verksamheten inom satsningar, uppdrag och projekt, samt med marknadsfunktionen och andra funktioner inom bolaget, framför allt koncernkommunikation.
Om rollen Du omsätter mål till konkreta kommunikationsinsatser som leder till resultat. Med ett tydligt affärsfokus initierar och driver du kampanjer, aktiviteter och innehåll som skapar synlighet, efterfrågan och bygger förtroende.
Rollen innefattar att:
Leda kommunikationsarbetet inom ett strategiskt område för divisionen i linje med divisionens affärsplan
Ta fram kommunikationsplaner och följa uppsatta KPI:er
Genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter
Producera innehåll och optimera innehåll för olika kanaler som webb, sociala medier, nyhetsbrev, mässor och konferenser
Projektleda/genomföra event, digitala som fysiska
Ta fram pressmaterial och placera/pitcha nyheter
Mäta, analysera och optimera kommunikationsinsatser utifrån effekt
Du rapporterar till divisionens kommunikationschef. Som arbetsgivare erbjuder vi möjlighet till hybridarbetsätt där du som medarbetare kan dela din arbetstid mellan kontoret och hemarbetsplatsen.
Placeringsort: Mölndal, Göteborg eller Stockholm
Vem är du? Vi söker dig som kombinerar strategisk höjd med operativ kraft och som har dokumenterad erfarenhet av att använda kommunikation som ett verktyg för affärsutveckling. Du har lätt för att sätta dig in i nya ämnen, förstå behov och omsätta det till mål och aktiviteter som ger effekt. Du är kreativ och trivs med att arbeta tillsammans med andra samtidigt som du är strukturerad och driven i det enskilda arbetet. Du är van vid att planera, prioritera och följa upp insatser mot mätbara resultat. Goda relationer ser du som en nyckel för att lyckas och du tänker teamet först och hur vi bäst tillsammans bidrar till våra gemensamma mål.
Krav för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning inom kommunikation, marknad eller media.
Minst 7 års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete.
Dokumenterad erfarenhet av att driva kampanjer som bidrar till affärsresultat.
Stark kompetens inom digital marknadsföring, inklusive SEO och sociala medier.
Stark kompetens inom innehållsproduktion för olika format.
Erfarenhet av att planera och genomföra event, såväl digitala som fysiska.
Erfarenhet av press- och PR-arbete.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Kunna hantera verktyg/program för layout och bildbearbetning, e-postmarknadsföring, mät och analys
Erfarenhet från tekniska miljöer och matrisorganisation är meriterande.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi lovar dig inte ett lätt jobb men vi kan lova en spännande resa där vi tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor bidrar till en hållbar framtid och till att säkra ett försprång i den globala konkurrensen.
Välkommen med din ansökan! Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Maria Delombre, kommunikationschef Material och produktion, maria.delombre@ri.se
. Sista ansökningsdag är den 28:e augusti 2026.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO, 010-2284122 respektive Linda Ikatti, Unionen, 010 516 51 61.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7975211-2132196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://career.ri.se
A Working Lab Sven Hultins Plats 5 (visa karta
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412 58 GÖTEBORG Jobbnummer
10023030