Material Handler - Dagskift
Silex Microsystems AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-08-05
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Silex Microsystems är världsledande inom tillverkningen av MEMS – Microelektromekaniska system – som skräddarsys till framstående globala kunder inom exempelvis läkemedelsindustrin, konsumentelektronik och bilindustrin. Vi grundades år 2000 i ett KTH-labb av bland annat nuvarande VD Edvard Kälvesten. Vårt huvudkontor och fabrik finns idag i Järfälla.
Silex Microsystems söker nu en Material Handler till vår Supply-avdelning där du kommer arbeta med att försörja fabben med material samt arbeta med ordning och reda i våra lager för att vi ska kunna ha en effektiv produktion. Du kommer arbeta primärt på våra lager och i anslutning till fabriken där arbetet är varierande och innehåller vissa fysiskt krävande uppgifter. Till denna roll söker vi en person till dagskiftet (måndag–torsdag 06:50–14:45, fredag 06:50–13:30).
I rollen kommer du bland annat att:
Hantera materialflödet på ett effektivt sätt för att säkerställa kontinuerlig tillgång till material för produktionen
Ansvara för att inventera och kontrollera lager för att säkerställa korrekt lagernivå i vårt Supply-system Monitor
Arbeta proaktivt för att säkerställa den interna transporten av material - från lager till produktionen - sker på ett effektivt och organiserat sätt
Stötta inköp med orderläggning av materialinköp
Vi söker dig som:
Tidigare erfarenhet från ett serviceyrke där en del av rollen varit inom materialhantering (ex affär, restaurang eller liknande)
Erfarenhet från industri eller produktion anses som starkt meriterande
Har en god datorvana och en analytisk förmåga som gör att du tycker om att gräva i siffror för att förstå en eventuell avvikelse
Är strukturerad och gillar att skapa ordning och reda
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har en god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift
Mer om rekryteringen
Vi tillämpar en löpande rekryteringsprocess och önskar därför din ansökan så snart som möjligt. Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker – den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 10-15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
I processen arbetar vi kompetensbaserat och det kommer ingå en personlighets- och logiktest samt referenstagning. Vi kommer även genomföra både en bakgrundskontroll och drogtest innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173785-2132208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Silex Microsystems AB
(org.nr 556591-5385), https://silex.teamtailor.com
Bruttovägen 1 (visa karta
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175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Silex Jobbnummer
10023046