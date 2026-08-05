Gruppchefer till Humanas äldreboende Sockerstan
Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Staffanstorp Visa alla sjukvårdschefsjobb i Staffanstorp
2026-08-05
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Är du undersköterska med siktet inställt på ledarskap? Hos oss på Sockerstans äldreboende söker vi nu gruppchefer som vill vara med och driva en äldreomsorg där varje individs behov står i centrum. Hos oss får du möjlighet att växa i din ledarroll och göra skillnad – på riktigt.
På Humana arbetar vi efter visionen Alla har rätt till ett bra liv. Som gruppchef hos oss spelar du en nyckelroll i att förverkliga den visionen genom att coacha dina kollegor och skapa en trygg, stimulerande vardag för våra boende.
Om rollen
Som gruppchef hos oss på Sockerstan kombinerar du administrativt ledarskap med att vara närvarande i det dagliga omsorgsarbetet. Du är en förebild som leder genom ditt eget agerande och skapar ett arbetsklimat präglat av Humana-andan: engagemang, ansvar och glädje.
Nära ledarskap: Du har personal- och planeringsansvar för din grupp. Ditt fokus är att stötta, ge feedback och kvalitetssäkra verksamheten enligt Humanas metoder.
Utveckling: Du ingår i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till verksamhetschefen. Här får du vara med och påverka boendets framtid.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Sockerstans äldreboende består av 72 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Humana Sockerstan är ett äldreboende för de som är i behov av somatisk vård eller demensvård. Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Sockerstan får du chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som brinner för att utveckla både människor och verksamhet. Som ledare är du trygg, prestigelös och har en naturlig förmåga att motivera andra.
Vi söker dig som:
Är tydlig i din kommunikation och skapar delaktighet i teamet.
Har ett coachande förhållningssätt och är lyhörd för både boendes och medarbetares behov.
Är lösningsorienterad och tar ansvar för såväl kvalitet som ekonomiska ramar.
Talar och skriver flytande svenska samt har god datorvana.
Erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorg ses som meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personliga lämplighet och din vilja att växa med oss.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Humana blir du en del av en prestigelös organisation där vi hjälper varandra.
Humana Academy: Vår egen utbildningsorganisation där du får kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsprogram.
Förmåner: Vi erbjuder marknadsmässiga villkor, kollektivavtal och ett generöst friskvårdsbidrag.
Karriär: Goda möjligheter att växa inom ett av Nordens största omsorgsföretag. För dig som vill utvecklas vidare inom ledarskap erbjuder vi relevanta utbildningar, exempelvis inom ledarskap och socialrätt samt andra uppdragsutbildningar. Vi satsar på våra medarbetare och ger rätt person goda förutsättningar att utvecklas och göra karriär inom organisationen.
Om tjänsterna:
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och helg - 100 %.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Antal tjänster: 2 stycken.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
En grundförutsättning när du söker jobb hos Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Vi kommer begära in utdrag från polisens belastningsregister.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Tillförordnad verksamhetschef Terese Lydow, terese.lydow@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173741-2132204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
245 31 (visa karta
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245 31 STAFFANSTORP Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10023039