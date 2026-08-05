Specialpedagog åk 7-9 Kulturama grundskola Hammarby Sjöstad
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2026-08-05
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På Kulturama Grundskola i Hammarby Sjöstad går idag totalt cirka 630 elever i årskurs 4 till 9. Här finns inriktningarna Musikal, Musik & Sång och Bild & Form. Vi erbjuder våra elever undervisning av hög kvalitet i läroplanens teoretiska ämnen samt i våra profilämnen. Undervisningen förenar att eleven utvecklar sin konstnärlig uttrycksförmåga i profilämnena samt stärker sin självkänsla med ett tydligt kunskapsfokus.
Vår vision är en skola som bygger på glädje och som ger elever en trygg och bra skolgång där individen är i fokus.
Skolan tillhör Medborgarskolan Stockholm.
Vi söker nu en legitimerad specialpedagog för åk 7-9.
VI ERBJUDER
Vår skola erbjuder dig en arbetsplats med härliga och kreativa kollegor som stöttar varandra en god stämning och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och vi tror på att vi når längre tillsammans.
Tillväxt och utveckling tillsammans är ledord som vi arbetar utifrån inom samtliga våra verksamheter. Hos oss erbjuds en roll med stort ansvar i en professionell, kreativ och utvecklingsorienterad miljö.
OM TJÄNSTEN
Som specialpedagog hos oss är du en viktig del av elevhälsoteamet och arbetar för att skapa goda förutsättningar för elevers lärande, utveckling och måluppfyllelse. Du arbetar nära skolledning, lärare, elever och vårdnadshavare med fokus på att utveckla tillgängliga lärmiljöer och ge rätt stöd till elever i behov av särskilda insatser.
Ett viktigt uppdrag är att genomföra och medverka i pedagogiska kartläggningar på organisations-, grupp- och individnivå. I ditt arbete förväntas du föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av upprätta utredningar och åtgärdsprogram samt att följa upp och utvärdera dessa. I arbetet som specialpedagog arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du har en stödjande och handledande funktion gentemot all personal i syfte att utveckla samarbetet och stödet för elevers utveckling mot målen. Du är en viktig pusselbit i elevhälsoteamet där vi arbetar salutogent för att utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Du är legitimerad specialpedagog. Vi ser helst att du har erfarenhet sedan tidigare av att arbeta som specialpedagog, gärna på grundskolan. Vi värdesätter samarbete och att du är en god lagspelare. Du ska vara självständig, ansvarstagande och ska kunna strukturera och lägga upp ditt arbete. Du driver gärna utvecklingsarbete och vill ta en aktiv roll i vårt elevhälsoteam. Som person är du lösningsorienterad och värdesätter och främjar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du brinner för att arbeta med barn och ungdomar och har lätt för att kommunicera och möta människor. Har du även erfarenhet av estetiska uttrycksformer är det en tillgång då det är den gemensamma nämnaren på Kulturama. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ANSÖKAN
Tjänstens är en tillsvidare anställning på heltid (ferietjänst). Tillträde sker snarast eller utifrån överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 4 september, men du är välkommen med din ansökan redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Lorenz Johansson (Rektor) via francesca.mirandola@kulturama.se
eller bitr. rektor Francesca Mirandola via francesca.mirandola@kulturama.se
För att arbeta i skolan krävs utdrag ur belastningsregistret. Beställning av registerutdrag görs via Polisens webbplats.
OBS! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Ansökan görs via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss kontakt från säljare av rekryteringstjänster.
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan Stockholmsregionen är en icke vinstdrivande ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver förskola, grundskolor, gymnasier, eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning) samt företagsutbildningar.
Läs mer om Medborgarskolan Stockholms verksamheter på http://www.medborgarskolan.se/stockholm
Kulturama har funnits i 40 år och våra estetiska utbildningar omfattar allt från grundskola till yrkesutbildning. Vi finns i Kulturamahuset i Hammarby Sjöstad, Danvikstull och Sundbyberg. Vår huvudman är Medborgarskolan Stockholmsregionen som är en ideell organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
10023045