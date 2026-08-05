Fullstackutvecklare (.NET / Angular) - Konsultuppdrag
Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-08-05
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Vill du utveckla moderna applikationer i en teknikintensiv miljö där dina lösningar gör verklig skillnad i verksamheten? Vi söker nu en Fullstackutvecklare till ett spännande konsultuppdrag hos ett internationellt industriföretag som ligger i framkant inom teknikutveckling och digitalisering.
Det här uppdraget passar dig som har några års erfarenhet av systemutveckling och vill arbeta brett med både backend och frontend i en verksamhet där teknik, innovation och affär möts.
Om uppdragetSom konsult blir du en del av en utvecklingsorganisation bestående av två agila team med erfarna utvecklare och Team Leads. Teamen arbetar parallellt med flera utvecklingsinitiativ och du blir delaktig i hela utvecklingsprocessen – från dialog med verksamheten och kravförståelse till utveckling, test och vidareutveckling.
Rollen är bred och varierad där du arbetar med både backend- och frontendutveckling. Fördelningen mellan dessa kan anpassas efter din kompetens, men du förväntas vara bekväm med att bidra inom båda områdena.
Du kommer bland annat att utveckla och vidareutveckla:
Simuleringssystem som analyserar drift, livslängd och prestanda för avancerade tekniska produkter.
Dashboard- och visualiseringslösningar för uppföljning av verksamhet, processer och orderflöden.
Interna affärskritiska applikationer som används dagligen av verksamheten.
En viktig del av rollen är det nära samarbetet med interna användare och olika delar av organisationen. Därför söker vi dig som tycker om att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till hållbara tekniska lösningar.
Vi söker dig som harCirka 3–7 års erfarenhet av systemutveckling.
Erfarenhet av utveckling i .NET.
Erfarenhet av Angular.
Erfarenhet av SQL Server.
Erfarenhet av Azure DevOps.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi tror även att duTrivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra utvecklare.
Har ett genuint intresse för modern systemutveckling och vill fortsätta utvecklas tekniskt.
Har god affärsförståelse och tycker om att samarbeta nära verksamheten.
Är kommunikativ, lösningsorienterad och delar gärna med dig av din kunskap.
Trivs i en miljö där flera projekt pågår parallellt och där du får ta ansvar för dina leveranser.
Vi erbjuder
Det här är ett konsultuppdrag hos en internationell teknikintensiv verksamhet där du får arbeta med moderna tekniker, komplex problemlösning och lösningar som används i en global organisation. Du blir en del av ett kompetent utvecklingsteam med korta beslutsvägar, stort kunskapsutbyte och goda möjligheter att utvecklas både tekniskt och professionellt.
ÖVRIGT: Känner du igen dig i delar av rollen men inte i varje punkt? Sök gärna ändå. Vi värderar relevant erfarenhet, teknisk potential och personliga egenskaper minst lika högt som att varje enskilt krav matchar fullt ut.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 65 NORRKÖPING Arbetsplats
Job Solution Consulting Jobbnummer
10023028