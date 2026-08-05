Förskollärare sökes till Mölnlycke - vikariat
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2026-08-05
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Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Vi söker nu förskollärare till vikariat i Mölnlycke.
Det finns 27 kommunala förskolor i Härryda kommun. Förskolorna är olika stora och varierar med antalet avdelningar och åldersindelningar. Flera av förskolorna har närhet till natur och skog och utegårdar anpassade för skapande, lärande och lek.
2 plats(er).
Ditt uppdrag
Som förskollärare hos oss leder, utvecklar och genomför du den pedagogiska verksamheten. Du arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov, intressen och förutsättningar.
Du ansvarar för att omsätta läroplanens mål i praktiken, planera och dokumentera aktiviteter, samt följa upp barns lärande och utveckling tillsammans med ditt arbetslag. I ditt arbete ingår att skapa inkluderande lärmiljöer där barns kreativitet, nyfikenhet och lust att lära tas tillvara.
Ditt uppdrag innebär också att vara en trygg vuxen och pedagogisk ledare som:
Skapar positiva relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare
Planerar och leder aktiviteter som främjar lärande, lek och social utveckling
Reflekterar över och utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor
Bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete genom dokumentation och uppföljning
Stödjer barn i att utveckla sin självständighet, empati och samarbetsförmåga
I rollen får du möjlighet att vara med och forma förskolans kultur, utveckla lärmiljöer och pedagogiska processer, samt delta i gemensamma utvecklingsinsatser för verksamheten.
KravLegitimerad förskollärare
God samarbetsförmåga
Förmåga att omsätta läroplan i praktiken
Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
Grundläggande digital kompetens
MeriterandeErfarenhet av arbete i förskola
Erfarenhet av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
Erfarenhet av barn med behov av särskilt stöd
Tidigare deltagande i utvecklings- och processarbete
Erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen.
Personliga egenskaperTrygg och tydlig i ditt pedagogiska ledarskap
Prestigelöst drivande och utvecklande i ditt arbete
Positiv och lösningsfokuserad
Lyhörd
Relationsskapande
Samarbetsförmåga
Ansvarstagande
Flexibel
Professionellt förhållningssätt
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vikariatet startar i augusti/september eller enligt överenskommelse.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska.
För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid en intervju. Dessa heter Kontroll av egna uppgifter och Utdrag för arbete inom skola eller förskola.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Louise Lejon, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Vikariatet startar i augusti/september eller enligt överenskommelse. . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Metallvägen 4 (visa karta
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435 33 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Louise Lejon louise.lejon@harryda.se +46317248669 Jobbnummer
10023041