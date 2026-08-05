Leg. psykolog / psykoterapeut - konsultuppdrag på Östermalm
Kognitiva Teamet Vård Sverige AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-08-05
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Kognitiva Teamet är en etablerad och välrenommerad vårdgivare med en tydlig vision – att förbättra folkhälsan och höja människors livskvalitet genom att erbjuda högkvalitativ, och evidensbaserad psykologisk behandling.
Vi söker nu en ny kollega vår psykologmottagning på attraktiv adress på Östermalm i Stockholm. Verksamheten har redan etablerade uppdrag och ett stabilt patientflöde, och vi söker dig som vill bli en del av vårt team i denna satsning.
Som samarbetspartner är vi trygga, tydliga och välorganiserade. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en professionell miljö med hög klinisk nivå, där kvalitet, bemötande och respekt för individen står i centrum. Du arbetar självständigt, men är aldrig ensam – vi erbjuder stabil administration, strukturerade arbetssätt och ett kollegialt sammanhang för dig som önskar det.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut och som vill arbeta som konsult i en verksamhet med höga ambitioner och tydlig riktning.
Du är en trygg och skicklig kliniker med ett starkt engagemang för ditt arbete. Du drivs av att göra verklig skillnad och vill vara i ett sammanhang där kvalitet, utveckling och professionalism tas på allvar. För dig handlar yrkesrollen inte bara om att genomföra behandlingar, utan om att skapa resultat, bygga förtroende och bidra till en verksamhet som håller hög nivå.
Du har lätt för att skapa starka behandlingsallianser och möter varje patient med närvaro och engagemang. Samtidigt är du nyfiken, lösningsorienterad och vill fortsätta utvecklas i din kliniska roll. Du tar ansvar för både process och utfall, arbetar evidensbaserat och värdesätter kvalitet i varje led – från första kontakt till avslutad behandling.
Samtidigt uppskattar du frihet och flexibilitet och ser värdet i att i stor utsträckning kunna styra din egen kalender och arbetstider. Du vill arbeta självständigt, men inte isolerat, och du ser tryggheten i att tillhöra ett större professionellt sammanhang med struktur, stabilitet och kollegial närhet.
Du behärskar gärna flera olika evidensbaserade behandlingsmetoder och är trygg i att anpassa ditt arbetssätt utifrån individens behov. Erfarenhet från primär- eller specialistvård är meriterande.
Du kan redan vara etablerad som privatpraktiserande och söka ett långsiktigt samarbete med stabilt patientflöde. Eller så är du idag anställd, med några års erfarenhet, och vill ta steget mot att arbeta mer självständigt. Kanske söker du rätt förutsättningar för att våga bli egen, i en miljö där administration, struktur och patientinflöde redan finns på plats.
För uppdraget behöver du ha, eller vara beredd att starta, eget företag i form av aktiebolag eller enskild firma.
Uppdraget
Vi erbjuder ett långsiktigt konsultuppdrag med möjlighet att arbeta mellan 40–100 % enligt gemensam överenskommelse. Uppdraget omfattar minst två dagar per vecka, med möjlighet att arbeta upp till heltid.
Arbetet innefattar bedömning och behandling av patienter från 16 år och uppåt inom vårdavtal, privat verksamhet samt företagshälsa och försäkringsuppdrag. Uppdrag och patientinflöde finns redan etablerade, med mycket god tillgång.
Behandlingarna kan vara både kortare och längre serier. För dig med kompetens och intresse finns även möjlighet att arbeta med neuropsykiatriska utredningar.
Ersättningen är konkurrenskraftig och produktionsbaserad inom ramen för ett stabilt och långsiktigt samarbete. Vi erbjuder smidig administration med välfungerande stödsystem samt ett administrativt team som servar verksamheten och skapar goda förutsättningar för dig att fokusera på det kliniska arbetet.
Tillträde sker i april/maj/juni enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Urval sker löpande.
Skicka CV och personligt brev till:info@kognitivateamet.se
Vi undanber oss vänligen kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@kognitivateamet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsultansökan". Arbetsgivare Kognitiva Teamet Vård Sverige AB
(org.nr 556827-0283)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Östermalm, Stockholm Kontakt
Verksamhetschef, leg. psykolog
Eila Hausmann eila.hausmann@kognitivateamet.se Jobbnummer
10023025