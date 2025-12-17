Vikariat - 2e fartygsingenjör
2025-12-17
Är du en lagspelare som delar med dig av din kunskap, bidrar till gott samarbete och uppskattar en god arbetsmiljö ska du titta hit! Just nu letar vi efter en vikarierande 2:e Fartygsingenjör till ett av våra fartyg. Vi tillämpar rederianställning, vilket innebär att du kan omplaceras till andra svenskflaggade fartyg inom Stena Line.
Som 2:e Fartygsingenjör deltar du i den dagliga driften och skötseln av fartygets tekniska utrustning.
Ingår i rollen:
- Stötta och stärka den tekniska avdelningen ombord
- Vaktgående
- Vara en motiverad och inspirerande lagspelare
Vad vi kan erbjuda dig
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet, samtidigt som vi delar många skratt. Du kommer att få ett fartfyllt och roligt arbete, där den ena dagen inte är den andra lik.
Vem är du?
Hos oss på Stena Line är din personlighet lika viktig som din kompetens. Oavsett vilken roll du har hos oss är välkomnande, omtänksam och pålitlig beteenden som guidar dig i ditt dagliga arbete och utmaningar som du kan möta.
Dina måsten:
- Maskinbefäl klass V
- Basic Safety
- Advanced Fire Fighting
- Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar
- Medical First Aid
- Flytande språkkunskaper i engelska och svenska
Intresserad?
Detta är ett vikariat på 6 månader och sysselsättningen är heltid. Vi tillämpar rederianställning, vilket innebär att du i framtiden kan omplaceras till andra svensk flaggade fartyg inom Stena Line och lönen regleras genom kollektivavtal med SBF. För att ansöka, registrera din profil och skicka in ditt CV så snart som möjligt, men senast den 18. januari 2026. Vi har en pågående urvalsprocess, så vänta inte med din ansökan.
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta People Business Partner, emelie.nystrom@stenaline.com
.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6,100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
På Stena Line har vi en vision om att allt hänger ihop. Genom att sammanföra människor och varor möjliggör vi tillväxt för både företag och samhället. Vi befinner oss just nu på en spännande resa som drivs av teknik och nya digitala vanor, vilket utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder.
Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande.
