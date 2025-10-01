Vik. universitetslektor i digital humaniora 100%
2025-10-01
Vi söker en vikarierande universitetslektor för undervisning på masterprogrammet i digital humaniora samt för att aktivt bidra till institutionens forskningsmiljö.
Vikariatet är på heltid under vårterminen 2026.
Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) samt inom masterprogrammet i digital humaniora. Vidare bedrivs utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen består av ett tjugotal lärare och forskare samt åtta doktorander. Centrum för Digital Humaniora och Samhällsvetenskap Uppsala (CDHU) är knutet till institutionen. CDHU är en centrumbildning stödjer forskare vid Uppsala universitet inom datahantering, datalagring och digitala metoder och digitala verktyg. På CDHU arbetar forskningsingenjörer samt en föreståndare, biträdande föreståndare, forskningskoordinator.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, och examination i huvudsak på masterprogrammet i digital humaniora. Även undervisning på masterprogrammet i ABM kan förekomma. Samverkan med CDHU ingår också.
Undervisningen som ingår i arbetsuppgifterna fokuserar främst på grundläggande programmeringsfärdigheter, samt grundläggande och tillämpad användning av digitala forskningsmetoder för att bearbeta textbaserade material. Undervisningen omfattar även att på ett teoretiskt, praktiskt och tekniskt förankrat sätt kunna tillämpa breda och disciplinärt mångfacetterade perspektiv inom digital humaniora. Vidare ingår att främja en fördjupad och kritisk förståelse för, samt kunskap om, digitala metoder, digitala källmaterial och digitala forskningspraktiker.
Undervisningen sker huvudsakligen på engelska, men undervisning på svenska kan förekomma.
Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som vik. universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i digital humaniora eller en inom ett för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För behörighet krävs förmåga att undervisa på engelska. Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Olle Sköld (018-471 15 89, olle.skold@abm.uu.se
).
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad tom 2026-07-17. Omfattningen är heltid 100% under vårterminen 2026. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala.
Välkommen med din ansökan senast 31 oktober 2025 UFV-PA 2025/2991.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
