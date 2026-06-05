Teknisk säljare till Malte Group
OnePartnerGroup Halland AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-06-05
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Vill du kombinera relationsskapande försäljning med teknik i en bransch som ständigt utvecklas? Trivs du med att skapa långsiktiga affärer och vara en rådgivande partner inom tekniska lösningar till kunder? Då kan detta vara rollen för dig.
Malte Group söker nu en engagerad, teknisk och affärsdriven säljare som vill vara med och utveckla marknaden för företagets innovativa lösningar inom fordons- och biltvätt.
Om rollen
Som säljare hos Malte Group får du en viktig roll i företagets pågående framfart och tillväxt. D ansvarar för försäljningen inom ditt geografiska område och arbetar nära både nya och befintliga kunder för att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.
Rollen passar dig som gillar att vara ute hos kund, förstå verksamheters behov och presentera tekniska lösningar som skapar verkligt värde. Du driver affärerna från första kontakt till avslut och uppföljning, samtidigt som du bygger ett starkt nätverk på marknaden. Till din hjälp har du en stark organisation i ryggen där erfarenhet, marknadens bästa produkter och välrenommerade referensprojekt finns att tillgå. Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Bearbeta marknaden och identifiera nya affärsmöjligheter
Planera och genomföra kundbesök hos nya och befintliga kunder
Bygga långsiktiga relationer och agera rådgivande genom processerna
Presentera och sälja Malte Groups lösningar inom fordonstvätt och carwash
Ta fram offerter, avtal och affärsförslag
Följa upp projekt och säkerställa nöjda kunder
Arbeta strukturerat i CRM-system och hålla kundinformation uppdaterad
Analysera försäljningsresultat, prognoser och marknadsutveckling
Din Profil
Vi söker dig som drivs av att skapa affärer genom förtroende, relationer och teknisk förståelse. Du har ett genuint intresse för kundens verksamhet och förmågan att omsätta behov till lösningar.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Har arbetat med tekniska produkter, -utrustning eller -lösningar
Trivs i en rådgivande och relationsorienterad säljroll
Är självgående, strukturerad och resultatinriktad
Har god administrativ förmåga och vana av CRM-system
Behärskar svenska flytande och har goda kunskaper i engelska
Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från fordons-, tvätt- eller servicebranschen, men det viktigaste är att du har ett tekniskt intresse och viljan att förstå kundens verksamhet. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Malte Group erbjuder
Hos Malte Group får du möjligheten att arbeta i en framtidsorienterad bransch där teknik, hållbarhet och affärsutveckling går hand i hand.
Du erbjuds:
En självständig och varierande roll med stort eget ansvar
Möjlighet att representera marknadsledande och tekniskt avancerade lösningar
Ett företag med korta beslutsvägar och stark framtidstro
Konkurrenskraftig lön med både fast och rörlig ersättning
Goda möjligheter till personlig och professionell utvecklingSå ansöker du
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Niclas Arheden på Niclas.arheden@onepartnergroup.se
eller 0734255237.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://maltegroup.com/
302 63 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malte Group AB Kontakt
Affärsområdeschef
Niclas Arheden niclas.arheden@onepartnergroup.se +46734255237 Jobbnummer
9950805