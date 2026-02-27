Vik. underläkare till BUP
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Nu söker vi dig som är intresserad av barn- och ungdomspsykiatri och som är vill arbeta under sommaren samt in på hösten.
Att arbeta som underläkare på BUP innebär att kliva in i en verksamhet där varje dag gör skillnad. Här möter du barn och unga i livet och du blir en del av ett team som arbetar nära och med ett stort engagemang. Du får handledning av erfarna barn- och ungdomspsykiatriker, samtidigt som du får utrymme att utveckla din kliniska självständighet.
Som vikarierande underläkare hos oss får du en bred och utvecklande roll. Du arbetar alltid med stöd av överläkare, men du får självständigt ansvar i takt med att du blir trygg i rollen.
• Initiala bedömningar av barn och unga tillsammans med team och handledare.
• Medicinska uppföljningar och uppföljning av läkemedelsbehandling.
• Teamarbete där du samarbetar tätt med professioner.
• Akuta bedömningar vid behov alltid med bakjour i ryggen.
• Journalföring och dokumentation som en naturlig del av det kliniska arbetet.
Arbetet är varierat, ibland intensivt, ofta lärorikt och alltid meningsfullt.
Har läkarexamen
Har ett genuint intresse för barn- och ungdomspsykiatri.
Trivs i ett team där man stöttar varandra och delar kunskap.
Är trygg, nyfiken och vill utvecklas i en specialitet där relationer och kommunikation är centrala.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
