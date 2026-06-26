Vik. Skolpsykolog
Academedia Support AB / Psykologjobb / Haninge Visa alla psykologjobb i Haninge
2026-06-26
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AcadeMedia är Nordens största utbildningsföretag med bland annat grundskolor och gymnasieskolor över hela Sverige. Vi har idag över 90 grundskolor fördelade på Innovitaskolan, Noblaskolan, Montessori Mondial, Pops Academy, Prolympia och Vittra. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra elever att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Det här erbjuder vi dig
Du får en rolig och omväxlande tjänst, där ingen dag är den andra lik. Du blir en del i kompetenta och drivna elevhälsoteam, eftersom samverkan är en ledstjärna för oss. Du blir anställd centralt och har din arbetsplats lokalt på skolorna. Du får stöd i din profession från vår ledningsansvariga psykolog och från en extern handledare, samt möjlighet att samverka med andra psykologer över hela Sverige.
Om verksamheten:
AcadeMedia satsar nu på skolpsykologer. Vårt mål är en verksamhet där vi samverkar mellan psykologer och pedagoger. Vi har satsat på en central struktur för psykologer och börjar få en bra struktur på kvalitetsarbetet. Vi strävar efter att modernisera vår samverkan med elevhälsan och utvecklar våra arbetssätt kontinuerligt. Till viss del innebär detta digitala lösningar, men mestadels är du på plats på skolorna.
Din roll är att bidra med kompetens på organisations-, grupp- och individnivå, där skolorna verkligen behöver din unika kunskap. Det är i skolan samhället skapas och därför är det så viktigt att psykologer är där med sin kunskap om hur det psykiska måendet påverkar och vad eleverna behöver för att växa och lära sig på ett hälsosamt sätt. Som skolpsykolog ska du tillsammans med rektor och skolans övriga elevhälsa bidra till att utveckla metoder för att i huvudsak arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
Du får dina uppdrag från rektor i samverkan med elevhälsan. Det kan handla om att handleda och utbilda personal, observera elever eller elevgrupper samt utreda elever på det sätt du bedömer gynnar eleven. De förslag på åtgärder du tar fram kommer du sedan vara delaktig i att genomföra och följa upp. En annan viktig funktion är att samarbeta med andra samhällsinstanser, exempelvis BUP.
Det här söker vi
Vi söker just nu en vikarierande skolpsykolog på 100% då vår kära kollega är föräldraledig.
Du är legitimerad psykolog och har ett stort driv att påverka våra skolor utifrån ett tydligt elevperspektiv. Du behöver kunna arbeta självständigt och samverka med många olika professioner. Du är bekväm med att jobba elevnära i tätt samarbete med pedagoger. I ditt arbete är du strukturerad, visar gott omdöme och ser att din roll är att ge stöd åt andra. Vi vill att du som psykolog ska bidra med ett tydligt salutogent förhållningssätt, förståelse och kunskap om hur psykologiska faktorer i samverkan med miljön påverkar elevers möjligheter till lärande och må bra i skolan.
Du behöver vara bekväm med digitalt arbete då vi använder digitala lösningar för att bättre möta skolornas behov. Du har god datorvana och känner dig väl förtrogen med digital dokumentation. Tjänsten ställer krav på att du kan hantera Officepaketet och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av barn och skola samt fördjupad kunskap om utvecklingspsykologi, RFT, inlärningspsykologi och pedagogik. Erfarenhet av metoder såsom Tillämpad Beteendeanalys, Motiverande samtal, Positiv psykologi, ACT och CPS är också meriterande, liksom erfarenheter av att driva projekt, kvalitetsutveckling och att hålla föreläsningar. Du bör kunna genomföra en skolpsykologutredning självständigt, även om du givetvis kan få stöd i din bedömning.
Viktigast är att du vill göra skillnad för eleverna på våra skolor!
Övrig information
Tillträde: Augusti 2026
Placeringsort: Haninge
Anställningsform: Vikariat 100% aug 2026-feb 2027
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Lotta Ljungberg, personalansvarig chef för psykologerna, anne-charlotte.ljungberg@academedia.se
076-1042273 eller Katarina Malmström, ledningsansvarig psykolog katarina.malmstrom@academedia.se
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Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
AcadeMedia Support Kontakt
Rekryterare
Anne-Charlotte Ljungberg anne-charlotte.ljungberg@academedia.se Jobbnummer
9981881