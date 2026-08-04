Vill du utvecklas i en roll där ambition lönar sig? Exaltera söker säljare!
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Nyköping Visa alla säljarjobb i Nyköping
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Nyköping
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eller i hela Sverige
På Exaltera Marketing söker vi människor som vill mer än bara ha ett jobb. Vi söker dig som vill utvecklas, ta nya utmaningar och arbeta i ett företag där engagemang och vilja att lyckas skapar nya möjligheter.
Nu söker vi fler säljare med utgångspunkt i Nyköping.
En roll med variation och utveckling
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen genom personliga kundmöten, event och kampanjer. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar samtidigt som du utvecklar din kommunikation, ditt affärsmannaskap och din förmåga att skapa förtroende.
Varje arbetsdag innebär nya möten och nya utmaningar. Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där samarbete, utveckling och goda resultat går hand i hand.
Du utgår från vårt kontor i Nyköping och får en gedigen introduktion, praktisk säljutbildning och kontinuerlig coachning för att kunna prestera och utvecklas över tid.
Hos oss får du
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och utbildning som ger dig en stark start
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Tydliga möjligheter att utvecklas och avancera inom företaget
En arbetsplats där gemenskap, ansvar och utveckling värdesätts
Vi uppmärksammar goda prestationer
Vi tycker att hårt arbete ska belönas. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du har möjlighet att vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Har lätt för att skapa kontakt och bygga relationer
Är engagerad och motiveras av att utvecklas
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
Tar ansvar för dina resultat
Bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett starkt team
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt personer med rätt inställning, vilja att lära sig och ambitionen att utvecklas.
Ansök idag
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att växa, utvecklas och påverka din egen framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Nyköping. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
611 44 NYKÖPING Jobbnummer
10021951