Skolkurator till Bergsgårdsskolan
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Beskrivning
Vill du göra skillnad för barn och ungas skolgång och mående? Vi söker nu en skolkurator till Bergsgårdsskolan som vill bli en del av vårt engagerade team! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering i både grundskolan och den anpassade grundskolan.
Bergsgårdsskolan är en grundskola med F–6 (2-parallellig) samt en anpassad grundskola för årskurs 1–6. Cirka 330 elever har vi i grundskolan och runt 70 elever tillhör den anpassade grundskolan, fördelade på 13 klasser. Till verksamheten hör även tre fritidsavdelningar. Skolan är belägen i Hjällbo med omedelbar närhet till naturområden och med endast fem minuters gångavstånd från Hjällbo spårvagnshållplats.
Skolan har ett erfaret och välfungerande elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och psykolog som hela tiden finns som ett nära stöd för alla våra elever och medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans, och skolområdets, elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsoarbetet samverkar du med bland andra lärare, skolsköterska, specialpedagog, psykolog, skolläkare och biträdande rektor.
Teamets uppdrag är att tillsammans med biträdande rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.
Utöver ditt lokala team på Bergsgårdsskolan har du också ett nära samarbete och utbyte med övriga kuratorer i Hjällbo skolområde.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete samt genomföra insatser i grupp och klass.
Hålla i stödsamtal samt samverka med och stödja vårdnadshavare. Erbjuda konsultation till skolans personal.
Göra sociala utredningar inför mottagande i anpassad grundskola, skolsociala utredningar och utredningar av elevers frånvaro.
Dokumentera ditt arbete i PMO. Du har god kännedom om Socialtjänstlagen, Skollagen och övriga styrdokument.
Samverka med externa aktörer såsom socialtjänst, BUP, UPH, habilitering, fritid samt SSPF och Rätt kurva.
Inom Grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare, samt deltar i extern handledning. Kuratorer i förvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning. Som ny kurator hos oss får du en god introduktion samt en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som bedöms som relevant av arbetsgivaren. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som kurator, liksom erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Meriterande är även om du har:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning
Personliga kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har en genuin förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du har lätt för att skapa relationer och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Genom ditt arbetssätt möjliggör du barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad. Du har ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner. I ditt arbete är du strukturerad och tydlig, tar initiativ och fattar beslut inom ramen för ditt uppdrag, samt prioriterar dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ. Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut även under tidspress. Du har dessutom en god förmåga att formulera dig väl i både tal och skrift.
Stämmer beskrivningen in på dig?
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Mathias Dahlander mathias.dahlander@grundskola.goteborg.se 031-3674422 Jobbnummer
10021960