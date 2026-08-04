Erfarna Snickare till Helsingborg

JKS Sverige AB / Snickarjobb / Helsingborg
2026-08-04


Visa alla snickarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige

JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.
Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.
Vill du vara med och skapa hållbara och snygga byggprojekt?
Vi söker nu flera engagerade och skickliga snickare till vårt team för arbete i Helsingborg

Publiceringsdatum
2026-08-04

Om tjänsten
Som snickare hos oss arbetar du med varierande projekt inom nyproduktion, renovering och ombyggnation. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att leverera hög kvalitet i varje detalj.

Dina arbetsuppgifter
Montering av stommar, väggar och tak
Inredningssnickeri och finsnickeri
Renoverings- och ombyggnadsarbeten
Ritningsläsning och eget ansvar i projekt
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper

Vi söker dig som
Har erfarenhet som snickare (gärna yrkesbevis)
Kan arbeta självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har B-körkort (meriterande)
Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss. Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att höra av dig till ansvarig konsultchef Fredrik Andersen, fra@jksgroup.se eller Martin Jörhov, mjo@jksgroup.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
JKS Sverige AB (org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/
252 36  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
JKS Malmö

Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Martin Jörhov
mjo@jksgroup.se
+46709683035

Jobbnummer
10021952

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