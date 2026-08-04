Erfarna Snickare till Helsingborg
JKS Sverige AB / Snickarjobb / Helsingborg Visa alla snickarjobb i Helsingborg
2026-08-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.
Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.
Vill du vara med och skapa hållbara och snygga byggprojekt?
Vi söker nu flera engagerade och skickliga snickare till vårt team för arbete i HelsingborgPubliceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som snickare hos oss arbetar du med varierande projekt inom nyproduktion, renovering och ombyggnation. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att leverera hög kvalitet i varje detalj.Dina arbetsuppgifter
Montering av stommar, väggar och tak
Inredningssnickeri och finsnickeri
Renoverings- och ombyggnadsarbeten
Ritningsläsning och eget ansvar i projekt
Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper
Vi söker dig som
Har erfarenhet som snickare (gärna yrkesbevis)
Kan arbeta självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har B-körkort (meriterande)
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder dig
Som konsult hos oss arbetar du i ett spännande uppdrag hos vår kund och får erfarenhet som utvecklar din kompetens och ditt nätverk. Du har en konsultchef som du har en tät och nära dialog med, som säkerställer att du är nöjd i din anställning samt i uppdraget hos vår kund. Vi har kollektivavtal och följer de regler och avtal som finns på arbetsmarknaden, så att du som konsult kan känna dig trygg i din anställning hos oss. Har du några frågor är du alltid varmt välkommen att höra av dig till ansvarig konsultchef Fredrik Andersen, fra@jksgroup.se
eller Martin Jörhov, mjo@jksgroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/
252 36 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JKS Malmö Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Martin Jörhov mjo@jksgroup.se +46709683035 Jobbnummer
10021952