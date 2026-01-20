Vik. Personlig assistent till en 14-årig solstråle
Vill du jobba med en 14-årig solstråle? Ett arbete som är fyllt av värme och glädje, där du tillsammans med dina kollegor får jobba med att utveckla flickans förmågor.
Leken är ett viktigt verktyg för att utvecklas, därför är det bra om du har barnasinnet kvar. Flickans stora intressen är dans och musik, vatten - både att leka med och att bada, bollar, kasta stenar, studsmatta, spela spel m.m.Dina arbetsuppgifter
I arbetet jobbar du med att utveckla det sociala samspelet, utveckla språket och utveckla leken. Att ge flickan förutsättningar för livet. Flickan behöver stöd och aktiv tillsyn. Flickan är en glädjespridare med mycket vilja. Flickan har begränsningar i kommunikation. Som assistent kommer du att vara till hjälp där funktionshindret är begränsande, vilket omfattar till exempel kommunikation, personlig omvårdnad, förflyttningar och olika aktiviteter. Kvalifikationer
Utbildning/erfarenhet:
Det är önskvärt att du som söker tjänsten har utbildning/erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar. Det är en fördel om du har erfarenhet av att jobba inom vård, omsorg och/eller personlig assistans samt vet vad det innebär att arbeta i en familjs hem.
Personliga egenskaper:
Du som söker ska ha ett stort engagemang och kunna ta egna initiativ, ha intresse att jobba med barn med funktionshinder och du är trygg och har en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och lyhörd för andra människors behov. Det finns en stor frihet under ansvar i arbetet, därför är det bra om du är påhittig och lekfull. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Vikariat under ordinarie personals föräldraledighet, dagtid 20260302-20270331, med chans till förlängning.
För att du ska kunna bli aktuell för anställning krävs att du kan visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Urval och intervjuer kan ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/92". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norsjö kommun
(org.nr 212000-2858) Arbetsplats
Omsorg, LSS-enheten Kontakt
Emma Långström 070-5788251 Jobbnummer
9694009