Vikarierande servicemedarbetare med inriktning mot matlagning
Växjö Pastorat / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2026-06-12
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Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.
Om tjänsten
Som servicemedarbetare i Domkyrkoenheten kommer du att arbeta brett med serviceuppgifter såsom bakning, matlagning och servering av fika, lättare luncher och middagar till både mindre och större sällskap. I arbetet ingår även viss lokalvård.
Här kommer du kunna få möjligheten att planera och laga luncher samt middagar till gäster, både till vardags och helger. Erfarenhet av matlagning är därför önskvärd och ses som meriterande.
I rollen ingår administrativa uppgifter, exempelvis varubeställningar, fakturahantering och arbete i bokningssystem. Under vikariatet bidrar du till att upprätthålla det dagliga arbetet tillsammans med dina kollegor.
Du blir en del av ett team av servicemedarbetare och en viktig del av domkyrkans arbetslag, med arbete både i kyrkan och i församlingshemmet. Det innebär en varierad arbetsmiljö och samarbete med kollegor med olika kompetenser. En central del av uppdraget är att bidra till ett gott värdskap och en välkomnande miljö för alla som kommer till verksamheten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från café- eller restaurangverksamhet, gärna med utbildning inom kök och restaurang
Har kunskap om livsmedelshygien
Har erfarenhet av matlagning (meriterande)
Klarar av att självständigt tillaga luncher och middagar till både mindre och större sällskap
Är serviceinriktad och vill bidra till en trivsam och välkomnande atmosfär
Är flexibel och har lätt för att anpassa dig till varierande arbetsuppgifter och tempo
Har ett positivt förhållningssätt och tycker om att arbeta med människor
Är medlem i Svenska kyrkan, delar dess värderingar och vill vara en del av verksamheten
Det är meriterande om du behärskar fler språk utöver svenska och engelska.
Fakta om tjänsten
Omfattning: 100 %, vikariat till och 31a januari 2027.
Tillträde: enligt överenskommelse
Utdrag ur belastningsregistret begärs i samband med rekrytering
Intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö pastorat
(org.nr 252004-7701)
Gymnasiegränd 1b, Box 307 (visa karta
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350 15 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö Pastorat Jobbnummer
9961036