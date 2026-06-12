Fordonstekniker / Maintenance Technician Mercedes-Benz Vans
Holmgrens Truck-Motor Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2026-06-12
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Holmgrens Truck & Motor AB söker två fordonstekniker till vår Mercedes-Benz-verkstad i Gällivare
Vill du arbeta med modern fordonsteknik i en växande verksamhet i norra Sverige?
Holmgrens Truck & Motor AB är en auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad för transportbilar. Vi utför service, felsökning, reparationer och avancerad diagnostik på Mercedes-Benz transportbilar.
Nu söker vi två engagerade fordonstekniker som vill bli en del av vårt team i Gällivare.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av Mercedes-Benz transportbilar
Felsökning och diagnostik
Reparation av mekaniska, elektriska och elektroniska system
Motor-, broms- och transmissionsarbeten
Arbete enligt Mercedes-Benz kvalitets- och säkerhetsstandarder
Dokumentation av utfört arbeteKvalifikationer
Utbildning inom fordonsmekanik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av service och reparation av lätta transportfordon eller personbilar
Erfarenhet av felsökning och diagnostik
Goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Erfarenhet av Mercedes-Benz fordon
Erfarenhet av diagnossystem och avancerad elektronik
Erfarenhet av arbete i auktoriserad verkstadDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och noggrann
Lösningsorienterad
Serviceinriktad
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid
Sex månaders provanställning
Kollektivavtal och marknadsmässiga villkor
Arbete i en modern Mercedes-Benz-verkstad
Utbildning och kompetensutveckling
Möjlighet att bo och arbeta i naturnära Gällivare i svenska Lappland
Join Our Team in Northern Sweden
Holmgrens Truck & Motor AB is looking for two skilled Maintenance Technicians to join our Mercedes-Benz workshop in Gällivare, Sweden.
Holmgrens Truck & Motor AB is an authorized Mercedes-Benz service workshop for vans. We perform maintenance, diagnostics, repairs, and advanced troubleshooting on Mercedes-Benz vans.
We are now expanding our team and are looking for dedicated technicians who are passionate about vehicle technology and problem-solving.
Main Responsibilities
Service and maintenance of Mercedes-Benz vans
Mechanical, electrical, and electronic diagnostics
Troubleshooting and repairs
Engine, transmission, brake, and suspension repairs
Performing work according to Mercedes-Benz quality standards
Documentation of completed work
Continuous improvement of workshop quality and customer satisfaction
Qualifications
Education in automotive technology, mechanics, or equivalent experience
Experience in servicing and repairing passenger cars or light commercial vehicles
Experience with diagnostics and troubleshooting
Ability to read technical documentation and wiring diagrams
Good communication skills in English
The following qualifications are considered an advantage:
Experience working with Mercedes-Benz vehicles
Experience in an authorized workshop environment
Knowledge of modern diagnostic systems and electronic vehicle systems
Personal Qualities
Responsible and reliable
Quality-conscious and detail-oriented
Service-minded
Solution-oriented
We Offer
Full-time permanent employment
Six-month probationary period
Competitive salary and employment conditions
Opportunities for training and professional development
A modern and well-equipped Mercedes-Benz workshop
A safe and supportive working environment
The opportunity to live and work in Swedish Lapland, surrounded by nature and outdoor activities
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: malin.paulusson@htmab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Truck-Motor Aktiebolag
(org.nr 556254-0293)
Triangelvägen (visa karta
)
982 22 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmgrens Truck-Motor AB Kontakt
Malin Paulusson malin.paulusson@htmab.se 0702334090 Jobbnummer
9961024