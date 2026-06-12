Undersköterska till Skogsgläntans Äldreboende
Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping Visa alla undersköterskejobb i Lidköping
2026-06-12
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Skogsgläntans Äldreboende ligger naturskönt beläget i Ågårdskogen. Vi har 31 lägenheter för äldre varav 7 är för äldre med funktionsnedsättning. Vi arbetar aktivt med att stödet utformas utifrån ett salutogent arbetssätt genom att ta tillvara de boendes individuella behov, önskemål och egna styrkor.
Du vill något. Det vill vi med! Nu söker vi en undersköterska till Skogsgläntans äldreboende.
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ger du omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från den boendes individuella behov och önskemål. Tillsammans med övrig personal arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sin egna villkor och förutsättningar. Vardagen ska vara begriplig och meningsfull för den enskilde där struktur, tydlighet och trygghet är hörnpelare.
Att arbeta med människor är ett variationsrikt arbete som ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande och samarbete. Du kommer vara våra boendes förlängda arm i vardagen, vilket kan vara att du stödjer de boende i olika aktiviteter, med hygienen, hjälper till vid måltider, och ser till att även utföra vissa hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Vi arbetar med stor respekt för brukarens integritet och utformar stödet efter brukaren. För dig som undersköterska arbetar vi med kontaktmannaskap. I din roll som kontaktman för en eller flera brukare är du den som bygger upp en trygg och hållbar relation mellan brukare, kollegor och anhöriga. I kontaktmannaskapet ansvarar du för genomförandeplaner upprättas, följs upp och revideras.
Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt i team. Alla i teamet samverkar utifrån sin kompetens och helhetssyn runt brukaren. Ett sammanhållet nära stöd skapar trygghet för brukaren och anpassningar i stödet sker efter behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet och struktur. Du behöver vara inkännande och kunna läsa av våra brukares behov.
För att trivas och göra ett bra jobb behöver du vara självständig, kunna ta eget ansvar men samtidigt vara en i teamet med förmåga att samarbeta och ställa upp för andra. Positivt förhållningssätt, känsla för service samt respekt och omtanke i alla relationer kännetecknar dig som söker.
Krav:
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse. Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
Vård- och omsorgscollegediplom.
Vidareutbildning inom demens eller äldreområdet.Anställningsvillkor
Vi söker en undersköterska till tillsvidareanställning till Skogsgläntan äldreboende. Tillträde enligt överenskommelse med en sysselsättningsgrad på 100% .
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun, med placering på Skogsgläntan Äldreboende vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter.
Urval, intervjuer och referenstagning sker löpande och du kan därför bli kontaktad redan innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan!
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Social Välfärd, Särskilt boende SoL, Skogsgläntan äldreboende Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9961040