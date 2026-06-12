Sommarjobb som personlig assistent - start omgående!
Access Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Pajala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Pajala
2026-06-12
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Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande personlig assistent för ett sommarvikariat med start så snart som möjligt.
Du erbjuds en inskolning omgående för att komma in i arbetet på ett tryggt och bra sätt. Från vecka 27 finns möjlighet till heltidsarbete under cirka fyra veckor. Därefter finns goda möjligheter att fortsätta arbeta vid behov.
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Tidigare erfarenhet är meriterande men personlig lämplighet värderas högt.
Det här är ett perfekt tillfälle för dig som söker ett meningsfullt sommarjobb med möjlighet till fortsatt arbete även efter sommaren.
Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig – vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person!
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597), https://access.tidvis.se/lediga_tjanster
Formvägen 16 (visa karta
)
906 21 UMEÅ Kontakt
Rekryteringsansvarig
Evelina Lindberg evelina@accessassistans.se 090-349 35 68 Jobbnummer
9961041