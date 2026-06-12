Verksamhetsspecialist till Verksamhetsstöd, VO Hjälpmedel
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Organisationsutvecklarjobb / Kristianstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kristianstad
2026-06-12
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Nu söker vi verksamhetsspecialister som visar stort driv och engagemang för utveckling och problemlösning i system och som trivs i en verksamhet där framåtanda och förbättringar är vår vardag.
Hjälpmedel är ett verksamhetsområde (VO) inom förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel med ansvar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter.
Hjälpmedelsverksamheten består av två verksamhetsområden, ett för patientnära arbete samt ett område för order och logistik. Området order och logistik ansvarar för order- och materialflödet i hela verksamheten och består av fyra enheter: Verksamhetsstöd, Kundservice, Sortiment och Logistik.
Verksamhetsstöd ansvarar för verksamhetsövergripande hjälpmedelsadministration såsom fakturahantering, controller, arkivarie, inköpsavrop och systemadministration samt för större förbättringsprojekt och processutveckling med ledningssystemansvar i verksamheten. Enheten ansvarar även för support, drift och utveckling i verksamhetssystemet för hantering av hjälpmedel.
Enheten finns på Axel Kleimers väg i Kristianstad och erbjuder en stödjande och positiv arbetsmiljö där din insats gör skillnad. Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra kärnvärden, välkomnande, drivande, omtanke och respekt, genomsyrar vårt dagliga arbete och bemötande. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig kompetensutveckling och friskvårdsbidrag för att uppmuntra investeringar i din hälsa.
Vi erbjuder flextid och möjlighet till viss arbetstid på distans.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som verksamhetsspecialist kommer du att arbeta i vårt verksamhetssystem Sesam.
Du är en viktig del i verksamhetens processer inom order, lager, distribution och administration av hjälpmedel. I ditt uppdrag bidrar du till att säkerställa effektiva, kvalitetssäkrade och välfungerande digitala lösningar som möter verksamhetens behov.
I rollen ingår att arbeta med felsökning, tester, systemkonfiguration och kvalitetssäkring i de verksamhetssystem som används inom hjälpmedelsförsörjningen. Du säkerställer att data hanteras korrekt och att systemens funktionalitet stödjer verksamhetens flöden och arbetssätt.
Du fungerar som en länk mellan verksamheten och externa leverantörer, där du fångar upp behov, driver förbättringar och bidrar till utveckling av systemens funktionalitet. Tillsammans med kollegor arbetar du kontinuerligt med att utveckla och effektivisera processer kopplade till orderhantering, materialflöden och administration.
Arbetet innefattar även att bidra till utvecklingen av digitala lösningar med fokus på automatisering, självservice och förbättrad datakvalitet. Du deltar i både mindre förbättringsinsatser och större utvecklingsinitiativ kopplade till verksamhetens processer inom hjälpmedel och logistik. Du har lätt för att på ett pedagogiskt och tydligt sätt skapa både skriftliga manualer och instruktionsfilmer samt håller i genomgångar och utbildningar i förskrivarledet, både vid nya införanden och vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst fullgoda gymnasiebetyg samt är gärna vidareutbildad inom systemförvaltning alternativt har annan utbildning eller erfarenhet som bedöms relevant av arbetsgivaren. Du har också mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
För tjänsten krävs även:
• erfarenhet av arbete som systemadministratör eller liknande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av felsökning, testning, systemkonfiguration eller kvalitetssäkring av systemstöd
• vana att arbeta med datakvalitet, statistik eller systemlogik.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Sesam
• automatisering, självservicelösningar eller arbete i digitaliserings- eller utvecklingsprojekt
• arbete i större organisationer med många kontaktytor.
Som person ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att snabbt kunna ställa om och prioritera mellan olika arbetsuppgifter när arbetet kräver det. Du har också god analytisk förmåga, lätt för att samarbeta med andra och kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt och begripligt sätt. Vi värdesätter även att du är lyhörd och intresserad av att fånga upp verksamhetens behov av systemstöd och krav på funktionalitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Anna Dahlin enhetschef anna.m.dahlin@skane.se Jobbnummer
9961031