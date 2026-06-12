Komponentingenjör / Mekanikingenjör till flygteknisk verksamhet i Linköping
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-12
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, Finspång
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Vill du arbeta med mekaniska komponenter i avancerade flygsystem där kvalitet och tillförlitlighet är helt avgörande? Som komponentingenjör inom mekanik får du en central roll mellan inköp, design och produktion i en verksamhet inom flygteknik för försvaret, där din tekniska förståelse gör verklig skillnad. Detta är ett konsultuppdrag med långsiktig inriktning.
Om rollen
Som komponentingenjör inom mekanik säkerställer du att mekaniska komponenter uppfyller högt ställda krav på kvalitet, funktion och tillförlitlighet i avancerade flygsystem. Du driver kvalificering av komponenter, utreder avvikelser och felutfall samt ansvarar för att komponentinformation och teknisk dokumentation är korrekt och uppdaterad.
Du arbetar i en kvalificeringsprocess där du utifrån kravbild och tänkt användningsmiljö bedömer om en komponent är lämplig, och tar fram underlag som styrker valet. Komponenterna rör bland annat fästelement, nitar, muttrar och bultar, isolering samt slangar, rör och kopplingar. Rollen växlar mellan detaljnivå – att gräva i datablad och underlag – och att koordinera och driva dialog mellan design, inköp och produktion. Mest kontakt har du med leverantörer, som även kan presentera sitt sortiment. Det dagliga arbetet struktureras i Jira.
Sammanfattning av arbetsuppgifter:
Driva kvalificering av nya mekaniska komponenter utifrån kravbild och användningsmiljö
Bidra med teknisk expertis i utredningar vid avvikelser och felutfall, exempelvis vid felaktig leverans
Hantera materialdeklarationer kopplade till lagstiftning, exempelvis tillåtna ämnen i en produkt
Ta fram och förvalta tekniska standarder och dokumentation för hur komponenter ska hanteras och användas
Säkerställa att komponentinformation är korrekt, uppdaterad och tillgänglig
Om dig
Du har en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt, med ett tydligt helhetstänk och teknisk förståelse. Du kan hantera och förklara komplex information på ett pedagogiskt sätt, och växlar obehindrat mellan detaljfokus och helhetsperspektiv. Eftersom du sitter mellan produktion, inköp och design är du initiativtagande och kommunikativ – du hämtar in information, sätter den i sitt sammanhang och tar ansvar för dina uppgifter. Du vågar dessutom komma med egna tankar och idéer.
Vi söker dig som har
Lägst YH-utbildning, alternativt högskole- eller civilingenjörsutbildning, gärna inom maskin, design eller produktutveckling
Relevant erfarenhet inom exempelvis konstruktion, produktutveckling, produktionsteknisk beredning eller en teknisk roll nära mekanik
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då dokumentation och leverantörsdialog förekommer på båda språken
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning inför anställning, vilket kan medföra krav på visst medborgarskapPubliceringsdatum2026-06-12Om företaget
Kundföretaget är en av Sveriges ledande aktörer inom avancerad flygteknik och utvecklar och tillverkar flygsystem för främst det militära försvaret. Verksamheten i Linköping har lång historia inom svensk flygindustri och bedriver allt från utveckling och tillverkning av avancerade flygplan till framtidsinriktade program inom såväl bemannade som obemannade flygsystem. Produkterna byggs för att fungera i krävande miljöer med mycket höga krav på kvalitet, funktion och tillförlitlighet.
Du blir en del av en avdelning som ansvarar för komponenterna i företagets flygsystem, med tät dialog mot inköp, design och produktion. Gruppen består av komponentingenjörer med blandad erfarenhet, från juniora till mycket seniora, och präglas av kunskapsdelning och gemensamt ansvar för komponenterna. Mer om företaget på eventuell intervju.
Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju hos kund. För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev – därför efterfrågas inte detta. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Omgående, med hänsyn till säkerhetsprövning
Arbetstider: Kontorstider 8-17
Placeringsort: Linköping
Omfattning: Heltid
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52762_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 02 LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9961037