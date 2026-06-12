Maskinoperatör till maskinbearbetning
Valmet Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hagfors Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hagfors
2026-06-12
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Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med modern produktion inom industrin? Vi söker nu en maskinoperatör till vårt team inom maskinbearbetning.
Om rollen
Som maskinoperatör inom maskinbearbetning arbetar du med att ställa in, övervaka och optimera maskiner i produktionen. Du säkerställer att bearbetningen håller rätt kvalitet och följer angivna specifikationer. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom produktion, teknik och underhåll.
Arbetet är fysiskt och tempofyllt, där din förmåga att arbeta strukturerat och effektivt är avgörande.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs i en aktiv arbetsmiljö. Du är lösningsorienterad, självgående och har ett starkt säkerhetstänk i allt du gör. Du bidrar med en positiv inställning och är en lagspelare som värnar om ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort och truckkort
Erfarenhet av affärssystem är meriterande (vi arbetar i LN)
Kunskaper inom LEAN är meriterande
Flexibilitet att vid behov stötta andra delar av produktionen
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö med engagerade kollegor. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och lärande. Här får du möjlighet att växa och utvecklas över tid. Som medarbetare på Valmet får du dessutom ta del av ett konkurrenskraftigt och välbalanserat förmånspaket som bland annat inkluderar privat sjukförsäkring, friskvårdsbidrag och förmåner och rabatter via vår personalportal
Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid och arbetar aktivt för en säker, hållbar och trivsam arbetsplats där du kan känna dig trygg och motiverad.
Övrig information
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 28:e Juni 2026. Urval sker löpande. För mer information om tjänsten kontakta Anders Larsson, anders.larsson@valmet.com
. Facklig företrädare är Olle Jansson, Metall.
Vi genomför bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester för samtliga medarbetare, i enlighet med vårt arbete för en trygg och säker arbetsmiljö.
When everything works together
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. We work together with our customers throughout the entire lifecycle, delivering cutting-edge technologies and services as well as mission-critical automation and flow control solutions. Backed by more than 225 years of industrial experience and a global team of over 19,000 professionals close to customers, we are uniquely positioned to transform industries toward a regenerative tomorrow.
Join the team – and lead the way with us! www.valmet.com/careers Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valmet Aktiebolag
(org.nr 556017-3386)
Järnverkets industriområde (visa karta
)
683 29 HAGFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valmet AB, Hagfors Jobbnummer
9961030