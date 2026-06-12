CNC-operatörer till Siemens Energy i Finspång
Adecco Sweden Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Finspång Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Finspång
2026-06-12
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Vi på Adecco söker nu CNC-operatörer till vår världsledande teknikkund Siemens Energy i Finspång. För att möta ett identifierat och växande kompetensbehov inom produktion söker vi kandidater till både pågående och kommande uppdrag hos kunden. Oavsett om du är ny i yrket eller har flera års erfarenhet som CNC-operatör ser vi fram emot att ta del av din ansökan. Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad och modern produktionsmiljö där kvalitet och precision står i fokus.
Om rollen
Som CNC-operatör hos Siemens Energy kommer du att arbeta brett inom produktion och bearbetning.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Arbeta med CNC-bearbetning och maskinbearbetning enligt ritning
Genomföra kvalitetskontroller och mätning av komponenter
Hantera avvikelser och utföra enklare justeringar vid behov
Arbeta med materialhantering inom produktionen
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team, och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av CNC-bearbetning eller arbete som maskinoperatör
Kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Förmåga att arbeta med höga krav på precision och kvalitet
Ett strukturerat och metodiskt arbetssätt
God förståelse för säkerhet i produktionsmiljö
Truck- och/eller traverskort är meriterande
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare:
Sara Sofradzija via Sara.Sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
9961032