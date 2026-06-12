Senior IT-arkitekt (infrastruktur)
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior IT-arkitekt med fokus på infrastruktur, säkerhet och komplexa systemmiljöer. Uppdraget innebär att analysera, utveckla och kvalitetssäkra arkitekturlösningar i en verksamhet med höga krav på informationssäkerhet, regelefterlevnad och långsiktig hållbarhet.
Rollen omfattar nära samarbete med verksamhet, leverantörer och andra intressenter för att stödja säkerhetshöjande initiativ, hantera arkitekturrelaterade frågeställningar och säkerställa att system och integrationer uppfyller aktuella krav och regelverk. Du kommer även att bidra till arbetet med systemövergångar, identifiering och hantering av sårbarheter samt uppföljning av efterlevnads- och säkerhetsanalyser.
Uppdraget kräver en arkitekt som kan växla mellan strategiska och operativa perspektiv beroende på verksamhetens behov. Du förväntas fungera som rådgivare och stöd i tekniska frågor, skapa förståelse för komplexa tekniska samband och bidra med både vägledning och praktiskt arbete när situationen kräver det. Rollen ställer höga krav på självständighet, initiativförmåga och förmågan att skapa struktur och framdrift i komplexa miljöer.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Arkitekturarbete i stora och komplexa organisationer
IT-miljöer med höga krav på informationssäkerhet
Hybrid-, on-prem- och molnbaserade miljöer
Multisourcad IT-miljö
Nätverkssäkerhet och segmentering, exempelvis mikrosegmentering
Hantering av sårbarheter och säkerhetsrelaterade åtgärdsprocesser
Efterlevnadsanalyser och regulatoriska krav
Arkitektur för integrationer i komplexa systemlandskapDina personliga egenskaper
Analytisk med god helhetssyn
Lyhörd och lösningsorienterad
Pedagogisk och kunna förklara komplex teknik på ett enkelt sätt
Självständig och trygg i att driva frågor framåt
Van att samarbeta med både tekniska och icke-tekniska intressenter
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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175 62 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9961025