Vik Caféansvarig

Ideella fören Ge för livet second hand / Butikssäljarjobb / Norrköping
2025-11-13


Vi söker nu en vikarie som Caféansvarig då vår ordinarie snart kommer att vara föräldraledig. Du vill vara med och fortsätta utveckla och driva vårt café så att det kan vara en mötesplats med goda bakverk och god mat där våra kunder och gäster trivs. Vi vill att du har blick för servering och upplägg med finess som passar målgruppen.
Du kommer att baka, laga enklare luncher och servera våra gäster, samt vara ansvarig för meny och beställningar av varor till bakning, matlagning och försäljning.
Caféet är en viktig och integrerad del av vår butik som bidrar till trivsel och en relationell stämning. I vårt koncept ges även möjlighet att i samarbete med butikschef, levandegöra caféet ytterligare genom att arrangera olika event, föreläsningar och konserter med mera.

2025-11-13

Kvalifikationer
Vi ser att du är en person med erfarenhet av café/restaurang och är van vid att ge god service. Du har god inblick i riktlinjer och bestämmelser om livsmedelshantering. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och flexibel.
Du är trygg i din ledarroll och trivs i mötet med människor med olika behov o bakgrund. Du är prestigelös och gillar att lösa uppkomna situationer.
Anställning
Tjänsten är ett vikariat under föräldraledighet (ca. 1 år) med tillträde i januari 2026. Dessutom finns möjlighet till timanställning från 1 december.

Så ansöker du
Ansökningar behandlas löpande och intervjuer sker kontinuerligt, då tjänsten ska vara tillsatt i januari. Så dröj inte med din ansökan som ska innehålla personligt brev och cv.

Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: mattias.hjertton@geforlivet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Café".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideella fören Ge för livet second hand
Finspångsvägen 27 (visa karta)
602 13  NORRKÖPING

Arbetsplats
Gfl Norrköping

Kontakt
Butikschef
Mattias Hjertton
mattias.hjertton@geforlivet.se
0114707877

Jobbnummer
9604086

