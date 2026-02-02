Vice administrativ chef
Anställningen är placerad vid Norrorts åklagarkammare, Sollentuna. Åklagarkammaren består av ca 90 medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som vice administrativ chef blir du ett stöd för kammarchefen och den administrativa chefen på kammaren. Du kommer att vara en del av kammarens ledningsgrupp och ska under ledning av den administrativa chefen leda det administrativa arbetet i din arbetsgrupp samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. I arbetet ingår att vara närmaste chef för ca tio medarbetare.
I arbetet ingår huvudsakligen:
Personal- och arbetsmiljöansvar, dvs ansvar för personalplanering, schemaläggning, vissa arbetsmiljöfrågor, löne- och personalrapportering, medarbetar- och lönesamtal
Ekonomiadministration såsom fakturahantering, inköp, upphandling m.m. enligt gällande avtal.
Rekrytering och introduktion av medarbetare
Som vice administrativ chef behöver du övergripande lära dig sedvanliga administrativa handläggararbetsuppgifter och sätta dig in i de system som används på åklagarkammaren, då du vid behov behöver arbeta med operativa arbetsuppgifter. I rollen ingår också att vid behov fungera som ersättare för den administrativa chefen.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
gymnasieexamen eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig
väl vitsordad aktuell erfarenhet av en arbetsledande roll som t.ex. första linjens chef alternativt erfarenhet som vi bedömer likvärdig,
väl vitsordad aktuell erfarenhet av arbete med ekonomiadministration, såsom fakturahantering, inköp, upphandling med mera,
väl vitsordad aktuell erfarenhet av schemaläggning,
väl vitsordad erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter,
god förmåga att sätta dig in i it-system och goda kunskaper i Officepaketet eller motsvarande,
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen finns Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna beskriver ett önskat ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande områden
stabilitet
helhetssyn
kommunikationsförmåga
social förmåga
förmåga att nå mål och resultat
förändringsförmåga
Vi ställer även krav på en god analytisk förmåga.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning i 6 månader.
I anställningen finns en möjlighet att komma överens om förtroendearbetstid.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi ca 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
