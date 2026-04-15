Vibyskolan, fritidslärare samt idrott och hälsa
2026-04-15
Letar du efter en härlig grundskola som genomsyras av engagemang, så är det Vibyskolan du ska titta närmare på!
Vibyskolan är en F-9 skola med drygt 330 elever och ca 50 medarbetare som ligger i lugna Viby, med Järvafältet på gångavstånd. Vi är en skola med höga meritpoäng och 100% av våra lärare är legitimerade. Vi värnar om normer och värden och arbetar med lägerskola, elevens val, evenemang och aktiviteter över klass- och ämnesgränserna. En skola där alla känner alla och med kanske världens bästa motto: "En skola att längta till"!
Vi vänder oss till barnfamiljer i Sollentuna som vill ha en välfungerande skola. Vår verksamhet genomsyras av småskalighet med en varierad undervisning. Digitala verktyg används på ett naturligt sätt i undervisningen av både pedagoger och elever där alla elever har ett eget digitalt hjälpmedel. Vi arbetar aktivt för att förebygga mobbning och med att stärka elevernas självkänsla. Ett led i detta arbete är att vi har schemalagt värdegrundsarbete varje vecka i alla våra klasser.
Vi söker nu en lärare mot fritidshem med behörighet att undervisa i idrott och hälsa. I tjänsten ingår arbete i fritidshem, ansvarig för rastaktiviteter samt idrottsundervisning i åk 1-3. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med elever i grundskola. Du kommer att få möjlighet att arbeta i ett väl fungerande arbetslag på en skola med engagerade kollegor.
Du är flexibel och har en god samarbetsförmåga och tar egna initiativ. Du ska vara lösningsinriktad, ansvarstagande och positiv. Du har ett inkluderande arbetssätt och har ett stort engagemang för eleverna och verksamheten. Du är vidare en nyfiken pedagog som är intresserad av att utveckla sina lektioner tillsammans med eleverna.
Viby ligger naturnära samtidigt inte långt från de andra delarna av Sollentuna som kan vara användbara för en skola, som badhus och fritidsanläggningar. Vibyskolan startades 1999 och ägs av Vibyskolan ekonomisk förening (VEF), där föräldrar och personal är medlemmar. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Huvudmannen består av en föräldrastyrelse och vägen till beslut och utveckling är kort.
Varmt välkommen att söka till oss men vänta inte med att skicka in ansökan då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: camilla.zingmark@vibyskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vibyskolan Ekonomisk Fören
, http://www.vibyskolan.se
Kornettvägen 44 (visa karta
)
192 73 SOLLENTUNA Arbetsplats
Vibyskolan Ek Fören Kontakt
Biträdande rektor
Camilla Zingmark camilla.zingmark@vibyskolan.se 072-0929647 Jobbnummer
9855330