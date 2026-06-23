VI söker software developer till kund i Huskvarna
NearYou Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-23
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Om jobbet
Saab Training & Simulation är en del av Saab-koncernen och arbetar med avancerade lösningar inom simulering och träning. Här möts innovation, teknik i framkant och ett tydligt samhällsnyttigt syfte. Vi erbjuder en modern och inkluderande arbetsmiljö där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i centrum. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor i projekt som verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Vill du vara med och utveckla morgondagens embeddedlösningar? Vi söker nu en driven ingenjör som vill kombinera tekniskt arbete med förbättring av arbetsprocesser.
Du kommer att:
• Utveckla och underhålla embedded software
• Arbeta nära kollegor inom elektronik, test och applikation
• Utföra felsökning och verifiering på system-, mjukvaru- och hårdvarunivå
• Genomföra mätningar och analyser på kretskort
• Aktivt bidra till förbättringar av arbetssätt och metodik
Rollen kräver att du är nyfiken och initiativtagande, samtidigt som du trivs i ett team där kunskapsdelning är en självklarhet.
Tjänstebeskrivning
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom embedded och som har en bra grund att stå på.
Vi ser att du har:
• Ingenjörsutbildning inom data, elektronik eller motsvarande
• Minst 1–3 års yrkeserfarenhet på heltid
• Erfarenhet av C, C++, C# eller Python
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Erfarenhet av testning och felsökning
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om realtidsoperativsystem
• Erfarenhet av GIT och DevOps
• Vana av verktyg som IAR Embedded Workbench eller Eclipse
Som person är du:
• Engagerad och har ett stort teknikintresse
• Strukturerad och kvalitetsmedveten
• Kommunikativ och pedagogisk
• Öppen, samarbetsvillig och lösningsfokuserad
Rollen är ett konsultuppdrag via NearYou där du kommer jobba på SAAB i Huskvarna.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
NearYou Kontakt
Olivia King olivia.king@nearyou.se Jobbnummer
9975363