Vi söker skötare för timanställning!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-02-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-02-01Om företaget
Bemanningsservice är Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna resursorganisation.
Vi rekryterar och ansvarar för all timanställd personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårt uppdrag är att bemanna vårdavdelningarna med engagerad och kompetent personal vid akut korttidsfrånvaro. Som timanställd på Bemanningsservice har du möjlighet att ambulera mellan ett flertal avdelningar inom vår verksamhet som bedrivs på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården.
Vad erbjuder vi?
Som skötare arbetar du med psykiatrisk omvårdnad, behandling och rehabilitering av patienter med svår psykisk ohälsa. Du har möjlighet att på sikt ambulera mellan våra psykiatriska verksamhetsområden Beroende, Psykos, Affektiva, Neuropsykiatri och Rättspsykiatri.
Med hjälp av vårt bokningssystem TimeCare Pool bokas du in på arbetspass utefter din egen tillgänglighet, du styr därmed själv när du kan arbeta. Vi erbjuder nu timanställning där man som timanställd behöver kunna arbeta minst fyra pass i månaden.
Vem söker vi?
Du är utbildad skötare eller undersköterska med minst ett års erfarenhet inom psykiatrisk omvårdnad
eller
Du har fullgjort sjuksköterskeprogrammet termin 3 alternativt läkarprogrammet termin 5 (GU) eller termin 6 annat lärosäte, samt har erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad
För att vi ska kunna hantera din ansökan så snabbt som möjligt ser vi gärna att du bifogar ett resultatintyg/diplom från godkänd utbildning.
Du kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Om du har ytterligare språkkunskaper är det en fördel.
Som person bör du vara serviceinriktad och flexibel. Du har ett genuint intresse för människor samt känner stort engagemang i ditt arbete. Då du har möjlighet att ambulera mellan ett flertal verksamhetsområden behöver du vara en god lagspelare med en öppensinnad inställning inför nya miljöer och arbetsgrupper. Självständig och trygg i din yrkesroll, lugn och lyhörd i din framtoning med ett tydligt gränssättande i dina beslutsfattanden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som tjänsten för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer hålls löpande under ansökningsperioden. I samband med rekryteringen kommer vi att beställa utdrag från misstanke- och belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/508". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 7, Bemanningsservice Kontakt
HR-specialist, Frida Rydberg 031-3432900 Jobbnummer
9715750