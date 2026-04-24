Vi söker personliga assistenter
2026-04-24
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Vi söker personliga assistenter för våra uppdrag! Det här är en unik möjlighet för dig som vill arbeta i ett uppdrag som både är meningsfullt, utvecklande och fullt av vardagsglädje.
Som personlig assistent kommer du att spela en viktig roll i brukarens liv - du är där när det verkligen räknas, och din insats har stor betydelse för brukarens välmående och delaktighet i vardagen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Att arbeta som personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt uppdrag. Det kräver personlig mognad, lyhördhet och flexibilitet, men framför allt ett genuint engagemang för att göra skillnad i en annan människas liv.
Som personlig assistent ger du stöd i brukarens hela vardag. Det innebär att du kan komma att hjälpa till med personlig omvårdnad, som hygien, på- och avklädning samt förflyttningar och lyft, ibland med hjälp av olika hjälpmedel. Du stöttar också i hemmet med hushållssysslor, matlagning och andra dagliga rutiner. I arbetet ingår att följa med på aktiviteter, promenader, ärenden och läkarbesök, och att finnas som ett socialt stöd. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kan förekomma efter delegering från legitimerad personal, till exempel läkemedelshantering eller enklare medicinska insatser. Rollen kräver att du är närvarande, aktiv och delaktig i att skapa en trygg, meningsfull och strukturerad vardag för brukaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som har ett respektfullt bemötande och professionellt förhållningssätt. Du är självständig, tar ansvar i ditt arbete och har samtidigt en god förmåga att samarbeta med både familj och kollegor.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta individanpassat utifrån den enskildes behov, förutsättningar och resurser. Du är trygg i din roll, ödmjuk men tydlig i ditt sätt att kommunicera, och har ett naturligt engagemang för att motivera och skapa meningsfulla stunder i vardagen. Kvalifikationer
* Då arbetet innebär social dokumentation ställs krav på god svenska, i både tal och skrift.
* B-Körkort
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete som personlig assistent
* Erfarenhet av arbete inom LSS
* Studerat omvårdnadsprogrammet, barn-och fritidsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Schema. Dag, kväll, helg och natt
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320637".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri
Facklig företrädare
Kommunal Ystad ystad-skurup.skane@kommunal.se 010-442 79 71
